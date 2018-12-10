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"Зенит" впервые с Семаком во главе проиграл домашний матч

"Зенит" вчера вечером уступил "Рубину" в матче 17-го тура чемпионата России (1:2).

Петербургский клуб проиграл в домашнем матче впервые при Сергее Семаке (в 14 матчах) и всего во второй раз за год.

Единственное поражение до этого момента состоялось в апреле, когда победу из Санкт-Петербурга с аналогичным счетом (2:1) одержал "Краснодар".
Теги: Зенит Рубин
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