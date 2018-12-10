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Валерия Газзаева освистали на турнире по борьбе во Владикавказе, после чего он покинул соревнования (видео)

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев был освистан на турнире по борьбе во Владикавказе.

Диктор объявил о присутствии тренера в зале, после чего сразу раздался неодобрительный свист. Расстроенный Газзаев был вынужден покинуть соревнование.



В настоящее время Газзаев является заместителем председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи.
Теги: Газзаев
Сегодня, 08:51
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#5  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 09:17)
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online

Народ быдло.Один придурок,что то сказал и понеслось.Все почему то хорошее забыли,что Газзаев сделал.Зато у Осетии другой новый герой.Только герой этот фейковый и надуманный.Грош ему цена.Еще и лысый.
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#4  werbizky1972   (Сегодня, 09:10)
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Болеет за:
«Ювентус»
Был тренер с большой буквы, стал мелкий чиновник ,единорос,жопализ путинский
и потерял все своё уважение не только страны, но и родной Алании.
Регистрация: 14.08.2010 [жалоба]
#3  оптимист  чебоксары (Сегодня, 09:08)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хлопали тренеру, освистывали депутата
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
#2  golden Axe   (Сегодня, 09:07)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Позорище,так феерично обосраться мог только пёс))
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#1  pahitosik  Москва (Сегодня, 09:03)
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Болеет за:
«Спартак»
Пёс получил по заслугам. Жополиз.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
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