Игроки "Зенита" отказались общаться с прессой после поражения от "Рубина"

"Зенит" вчера проиграл "Рубину" (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.Футболисты петербургского клуба не остановились в микст-зоне и отказались от общения с журналистами.