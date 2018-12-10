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Игроки "Зенита" отказались общаться с прессой после поражения от "Рубина"

"Зенит" вчера проиграл "Рубину" (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.

Футболисты петербургского клуба не остановились в микст-зоне и отказались от общения с журналистами.

Sports.ru
Теги: Зенит Рубин
Сегодня, 09:19
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