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Последний домашний матч "Зенита" посетили 48 657 зрителей

"Зенит" уступил на своем поле "Рубину" (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России.

На последней домашней игре питерцев в этом году присутствовали 48 657 зрителей.
Теги: Зенит Рубин
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#9  yuri  спб (Сегодня, 12:33)
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Цитата: diego milito 22
Деление на "высшие и низшие" расы ошибочное, расизм потерпел сокрушительное поражение и реанимации не подлежит!
Что касается привлечения иностранных, в том числе, темнокожих футболистов в наш футбол, а тем более в сборную, категорически против.


А кто это знает, не Вы ли решили что ошибочное деление.. Земля перенаселена и более того, в скором времени придется (не менее 50 лет) решать этот вопрос. Кот совершенно не праздно говорит об этом.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  diego milito 22   (Сегодня, 12:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: diego milito 22
Бить Эрнани???

Исключение , как позорное пятно. Абсолютно бесполезное чудовище. Хотя имеет длинные ноги. Просто чтобы был. Только высшая раса способна сделать шаг вперед от пальм. А кто-то отсталый смотрит нам вслед.


Деление на "высшие и низшие" расы ошибочное, расизм потерпел сокрушительное поражение и реанимации не подлежит!
Что касается привлечения иностранных, в том числе, темнокожих футболистов в наш футбол, а тем более в сборную, категорически против.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 12:16)
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online

Цитата: diego milito 22
Бить Эрнани???

Исключение , как позорное пятно. Абсолютно бесполезное чудовище. Хотя имеет длинные ноги. Просто чтобы был. Только высшая раса способна сделать шаг вперед от пальм. А кто-то отсталый смотрит нам вслед.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  diego milito 22   (Сегодня, 12:08)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: diego milito 22
Ошибаешься! Мимо кассы, как говориться, "Черножопики " русского языка не знают и письменное творчество бакланОв, им, тем более, не понять.


Орфография хромает у Вас. Как говорят у молодого поколения- бесполезные бестрофейники. Спартак - раб , здесь он разросся как борщевик. Но наше дело правое - и мы победим. Негры и лысые черножопики должны знать свое место. Как факи- здесь будет гореть земля под ногами у чужеродных. Кот оглянулся - бить негритосов- Русские вперед!.


Бить Эрнани???
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 11:56)
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online

Цитата: diego milito 22
Ошибаешься! Мимо кассы, как говориться, "Черножопики " русского языка не знают и письменное творчество бакланОв, им, тем более, не понять.


Орфография хромает у Вас. Как говорят у молодого поколения- бесполезные бестрофейники. Спартак - раб , здесь он разросся как борщевик. Но наше дело правое - и мы победим. Негры и лысые черножопики должны знать свое место. Как факи- здесь будет гореть земля под ногами у чужеродных. Кот оглянулся - бить негритосов- Русские вперед!.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 11:46)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: diego milito 22
Одно не совсем понятно- надпись "Вираж" на боковой трибуне. Что этим бакланы хотят сообщить? Может, кто-то знает тайный смысл этого баннера?

Черножопикам хотят сказать, что они негры, сэр. Чужеродный и искусственный борщевик на русской земле.


Ошибаешься! Мимо кассы, как говориться, "Черножопики " русского языка не знают и письменное творчество бакланОв, им, тем более, не понять.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 11:37)
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  •  (0)
online

Цитата: diego milito 22
Одно не совсем понятно- надпись "Вираж" на боковой трибуне. Что этим бакланы хотят сообщить? Может, кто-то знает тайный смысл этого баннера?

Черножопикам хотят сказать, что они негры, сэр. Чужеродный и искусственный борщевик на русской земле.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 11:16)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Одно не совсем понятно- надпись "Вираж" на боковой трибуне. Что этим бакланы хотят сообщить? Может, кто-то знает тайный смысл этого баннера?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 10:38)
  • -4
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Побольше бы бакланов видели в живую игру своей команды ...а то самомнение у них высокое ) а реально команда второй восьмёрки ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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