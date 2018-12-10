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Два российских футболиста в тройке самых популярных спортсменов года по версии "Яндекса"

Компания "Яндекс" представила список из 10 спортсменов, которые вызывали наибольший интерес пользователей в 2018 году.

В списке оказались шесть футболистов и один тренер:

1. Игорь Акинфеев
2. Хабиб Нурмагомедов
3. Артём Дзюба
4. Алина Загитова
5. Евгения Медведева
6. Денис Черышев
7. Лионель Месси
8. Станислав Черчесов
9. Марио Фернандес
10. Александр Головин

"Яндекс"
Теги: Черчесов Дзюба Акинфеев Фернандес Черышев
Сегодня, 11:18
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#2  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 11:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Коко и Мамай!!!

Как я понимаю...футболист - это человек, играющий в футбол. А это сидельцы просто...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#1  GS  Москва (Сегодня, 11:26)
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  •  (7)

Коко и Мамай!!!
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
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