Сергей Карасев получил положительную оценку за матч "Крылья Советов" – "Ростов"

Главный арбитр матча 17-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Ростов" (1:0) Сергей Карасев получил положительную оценку за работу на этой игре.Самарцы забили решающий мяч с пенальти, на поле вспыхивала драка, игрокам предъявлены три красные карточки: у хозяев удален Сергей Корниленко, у гостей – Рагнар Сигурдссон и Александр Гацкан.Кроме того, судья удалил со скамейки главного тренера дончан Валерия Карпина.