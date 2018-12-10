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Сергей Карасев получил положительную оценку за матч "Крылья Советов" – "Ростов"

Главный арбитр матча 17-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Ростов" (1:0) Сергей Карасев получил положительную оценку за работу на этой игре.

Самарцы забили решающий мяч с пенальти, на поле вспыхивала драка, игрокам предъявлены три красные карточки: у хозяев удален Сергей Корниленко, у гостей – Рагнар Сигурдссон и Александр Гацкан.

Кроме того, судья удалил со скамейки главного тренера дончан Валерия Карпина.

Р-Спорт
Теги: Крылья Советов Ростов Карасев
Сегодня, 11:32
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#1  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 11:37)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Только положительную? Чтобы отличную поставить, надо допустить бои без правил? Верной дорогой идёте...чё...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
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