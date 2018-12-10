Болельщик, напавший на Глушакова вышел на свободу

Сегодня вышел из следственного изолятора болельщик "Спартака" Мирослав Голунов, напавший на капитана красно-белых Дениса Глушакова во время матча с "Рапидом" (1:2).Ранее он был арестован на 10 суток, а также получил запрет на посещение любых спортивных соревнований сроком на пять лет.