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Болельщик, напавший на Глушакова вышел на свободу

Сегодня вышел из следственного изолятора болельщик "Спартака" Мирослав Голунов, напавший на капитана красно-белых Дениса Глушакова во время матча с "Рапидом" (1:2).

Ранее он был арестован на 10 суток, а также получил запрет на посещение любых спортивных соревнований сроком на пять лет.

"СЭ"
Теги: Глушаков Спартак Рапид
Сегодня, 11:46
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#6  spartak1975   (Сегодня, 12:34)
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online

А теперь пусть штраф отрабатывает
Регистрация: 17.11.2009 [жалоба]
#5  ajax101  Москва (Сегодня, 12:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Глушаков пока ещё не видел, как нападают.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#4  атебечо   (Сегодня, 12:22)
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online

прям таки и напавший))
Регистрация: 10.12.2018 [жалоба]
#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:20)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Камрад ! Твои борьбы не пропадут :
Ещё набита будет морда Глушакова !
Падут окровавлЕнные оковы,
И братья кружку пива подадут !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  лысый  Москва (Сегодня, 12:18)
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Болеет за:
«Спартак»
смешно - "напавший" на Глушакова smile
Парень к нему всего лишь подбежал, Глушаков оттолкнул его опасаясь возможного толчка от него
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:50)
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  •  (9)

У ворот его встречали Кафельников сотоварищи
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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