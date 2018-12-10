"Игрок таранного типа" - "Уфа" представила анонсированного ранее новичка (фото)

"Уфа" объявила новичка, презентация которого была анонсирована 6 декабря.Новобранцем башкирской команды стал Дед Мороз. Его представили журналистам с футболкой с номером 102.Напомним, 6 декабря новичку "Уфы" дали следующую характеристику: "Новый игрок – россиянин, опытный ветеран, очень и очень известный, универсал, но крупный – скорее, даже таранного типа. Это семьянин и душа компании. Неизвестно, как он заиграет в клубе. Скорее, его берут для поднятия медийности клуба".