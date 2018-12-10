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"Игрок таранного типа" - "Уфа" представила анонсированного ранее новичка (фото)

"Уфа" объявила новичка, презентация которого была анонсирована 6 декабря.

Новобранцем башкирской команды стал Дед Мороз. Его представили журналистам с футболкой с номером 102.

"Игрок таранного типа" - "Уфа" представила анонсированного ранее новичка (фото)


Напомним, 6 декабря новичку "Уфы" дали следующую характеристику: "Новый игрок – россиянин, опытный ветеран, очень и очень известный, универсал, но крупный – скорее, даже таранного типа. Это семьянин и душа компании. Неизвестно, как он заиграет в клубе. Скорее, его берут для поднятия медийности клуба".

ФК "Уфа"
Теги: Уфа
Сегодня, 12:29
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#1  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Наш Трахтенберг не оценит...


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Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
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