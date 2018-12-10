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Адвокат Кирилла Кокорина: сегодня подадим апелляцию

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина рассказал, что сегодня будет подана апелляция на решение Тверского районного суда Москвы о продлении срока содержания его подзащитного под стражей до 8 февраля 2019 года.

"Сегодня в течение дня планируем подать апелляционную жалобу. На данном этапе в связи с продлением срока содержания под стражей пока ограничимся только этим. Ее должны рассмотреть до конца этой недели", - заявил адвокат.

"СЭ"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 12:49
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#5  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:07)
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Болеет за:
«Спартак»
А вот этого господина торопиться отпускать я бы не советовал.Главный деятель...


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Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
#4  Анатолий Ctkbdthcnjd   (Сегодня, 14:00)
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Болеет за:
«Зенит»
Помаленечку потихонечку по-зернышку да по-семечку, я на работу с утра на работу
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 13:50)
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Цитата: dimon_1973
– Единственно, что может спасти смертельно раненного кота, – проговорил кот, – это глоток бензина... – И, воспользовавшись замешательством, он приложился к круглому отверстию в примусе и напился бензину. (с)

Естественно. Горели стены и люстры , проститутки выбегали из помещений. -Где мыши, спросил кот охранника? - Тама сказал омоновец. Кот побежал как угорелый в том направлении, куда сказали. 8 лет Вам кот за убийство мыши. Кота вели скрутив лапы сзади. Невольно кот бросил запасную гранату - и конечно вылетели стекла из окон. Кот - сказал , что пожар.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 13:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Кота держали 4 охранника , накуй пошли все рявкнул кот,

– Все кончено, – слабым голосом сказал кот и томно раскинулся в кровавой луже, – отойдите от меня на секунду, дайте мне попрощаться с землей. О мой друг Азазелло! –простонал кот, истекая кровью, – где ты? – кот завел угасающие глаза по направлению к двери в столовую, – ты не пришел ко мне на помощь в момент неравного боя. Ты покинул бедного Бегемота, променяв его на стакан – правда, очень хорошего – коньяку! Ну что же, пусть моя смерть ляжет на твою совесть, а я завещаю тебе мой браунинг...
– Сеть, сеть, сеть, – беспокойно зашептали вокруг кота. Но сеть, черт знает почему, зацепилась у кого-то в кармане и не полезла наружу.
– Единственно, что может спасти смертельно раненного кота, – проговорил кот, – это глоток бензина... – И, воспользовавшись замешательством, он приложился к круглому отверстию в примусе и напился бензину. (с)
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 13:04)
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Всех адвокатов и всех тех кто получил бесполезное юридическое образование- на хлеб и воду. Если нет результата - нет жрачки и брюликов. Кота держали 4 охранника , накуй пошли все рявкнул кот, пристрелил усатого питора в мантии . кинул гранату- что еще за цирк, где этот узкопленочный гандон?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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