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Фанат, напавший на Глушакова: хотел бы извиниться перед клубом, но не перед Глушаковым

Фанат "Спартака" Мирослав Голунов, вышедший сегодня на свободу, не намерен извиняться перед Денисом Глушаковым за нападение на него.

"Я не желаю не о чем. Как там было? Было хорошо. Были книги, ребята подвозили сигареты и гостинцы. Познакомился с ребятами, которые сидели со мной. Все адекватные. Было более-менее комфортно.

Перед Глушаковым извиняться не намерен. А вот перед клубом хотелось бы. Болельщиков очень много поддерживало меня все это время. Пишут до сих пор. Сообщений столько, что я еще не разобрал все СМС", - сказал Голунов.

Sport24
Теги: Спартак Глушаков
Сегодня, 13:01
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#10  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 14:23)
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У бородатого карлика и мозги карликовые. За десять дней они у него не стали больше. Наверное, много курит.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#9  gesha978  Москва (Сегодня, 14:22)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хлестов
С Смс-ками не каждому дано быстро разобраться...

точно, для этого нужен мозг!
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#8  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:13)
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Болеет за:
«Зенит»
"Я не желаю не о чем."

Просто песня... Что за имбецил пытался записывать карандашом его речь? Товарищ по камере интервью брал, что ли?
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#7  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:04)
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Болеет за:
«Спартак»
С Смс-ками не каждому дано быстро разобраться...


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Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
#6  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 13:59)
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Болеет за:
«Спартак»
Мальчик,а бабло кто будет платить?Ты или папаша?Там ведь сумма около 5 тысяч евро!Или ты доверяешь заплатить своему любимому клубу урод?
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#5  nedva  Russia (Сегодня, 13:56)
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Болеет за:
«Спартак»
...Сообщений столько, что я еще не разобрал все СМС...

Вот, собственно, и причина: главное- пропиариться. Ну, ничего, в ближайшие пять лет стадион тебе противопоказан, будешь у телека сидеть, СМС -ки разбирать.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#4  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:40)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PAU
А люди, напавшие на чиновника, всё ещё сидят.

А ты не путай свою шерсть с государственной


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#3  PAU   (Сегодня, 13:34)
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Болеет за:
«Спартак»
А люди, напавшие на чиновника, всё ещё сидят.
Регистрация: 19.03.2018 [жалоба]
#2  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вернись я все прощу)


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#1  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 13:31)
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Болеет за:
ЦСКА
Лучше штраф за клуб выплати. Это покажет что ты действительно уважаешь клуб. А болтать все горазды.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
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