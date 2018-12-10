Фанат, напавший на Глушакова: хотел бы извиниться перед клубом, но не перед Глушаковым

Фанат "Спартака" Мирослав Голунов, вышедший сегодня на свободу, не намерен извиняться перед Денисом Глушаковым за нападение на него."Я не желаю не о чем. Как там было? Было хорошо. Были книги, ребята подвозили сигареты и гостинцы. Познакомился с ребятами, которые сидели со мной. Все адекватные. Было более-менее комфортно.Перед Глушаковым извиняться не намерен. А вот перед клубом хотелось бы. Болельщиков очень много поддерживало меня все это время. Пишут до сих пор. Сообщений столько, что я еще не разобрал все СМС", - сказал Голунов.