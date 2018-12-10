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Букмекеры продолжают считать "Зенит" главным фаворитом на победу в чемпионате

Аналитики букмекерских контор обновили линию на чемпиона России после завершения матчей 17-го тура с участием лидеров.

Несмотря на поражение в последнем туре, питерский клуб, согласно котировкам, остается главным претендентом на золотые медали.

На чемпионство "Зенита" предлагается ставить в среднем за 1.70. Идущий вторым "Краснодар" котируется уже за 4.50. Замыкает тройку ЦСКА с коэффициентом 7.00.

Далее следуют "Локомотив" и "Спартак" (на обоих по 15.00), "Рубин" (250.00) и "Ростов" (300.00).

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Теги: Зенит Краснодар ЦСКА Локомотив Спартак
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