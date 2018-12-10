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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Артем Дзюба - о капитанской повязке в сборной: это огромная честь и ответственность
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба как отреагировал на свое назначение капитаном национальной команды.
"После чемпионата мира вижу, что много детей пошло в футбол играть в спортивные школы, часто встречаю людей на улице, которые мне говорят спасибо за это. Часто даже вижу, что многие детишки используют мой коронный жест празднования голов. Это здорово.
Как отреагировал на получение капитанской повязки? После ухода Акинфеева стало понятно, что будет назначен новый. Черчесов сначала мне лично об этом сказал, а потом на собрании объявил об этом перед всей командой… Для меня это огромная честь и определенный груз ответственности, но это приятная ноша", — сказал Дзюба.
Матч ТВ
"После чемпионата мира вижу, что много детей пошло в футбол играть в спортивные школы, часто встречаю людей на улице, которые мне говорят спасибо за это. Часто даже вижу, что многие детишки используют мой коронный жест празднования голов. Это здорово.
Как отреагировал на получение капитанской повязки? После ухода Акинфеева стало понятно, что будет назначен новый. Черчесов сначала мне лично об этом сказал, а потом на собрании объявил об этом перед всей командой… Для меня это огромная честь и определенный груз ответственности, но это приятная ноша", — сказал Дзюба.
Матч ТВ
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