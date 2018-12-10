Новости партнеров

Артем Дзюба - о капитанской повязке в сборной: это огромная честь и ответственность

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба как отреагировал на свое назначение капитаном национальной команды.

"После чемпионата мира вижу, что много детей пошло в футбол играть в спортивные школы, часто встречаю людей на улице, которые мне говорят спасибо за это. Часто даже вижу, что многие детишки используют мой коронный жест празднования голов. Это здорово.

Как отреагировал на получение капитанской повязки? После ухода Акинфеева стало понятно, что будет назначен новый. Черчесов сначала мне лично об этом сказал, а потом на собрании объявил об этом перед всей командой… Для меня это огромная честь и определенный груз ответственности, но это приятная ноша", — сказал Дзюба.

Матч ТВ
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 15:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(3)
#3  1964netto_  Казахстан (Сегодня, 16:56)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Болотные носятся с Дзюбой.
Ждут его голов.
Только от него одно пиZdobольство.


--------------------
Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009 [жалоба]
#2  Kytarba  Сочи (Сегодня, 16:42)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Химки»
Мужик настоящий мужик..с трудной футбольной судьбой. Аренды, периферия,..не сломался, наоборот так сказать точил свое мастерство, футбольный характер..от природы в спорте человек вроде баскетбольный и на первых порах мастерство в футболе было средним ,но огромный труд ,огромная железная дисциплина в тренировках ,подготовках к матчам и уже не об аренде речь ,а наоборот такие богатые клубы как "Спартак и Зенит"столкнулись в борьбе за тебя ,чтоб ты играл в их клубе.Владелец клуба Спартак" не хотел тебя отпускать ,несколько раз изменил твой финансовый контракт ,но "Зенит" предложил больше и ты естественно перешел в этот клуб и самое главное верил в себя и не боялся ,что в том звездном Зените" ты не лавку будешь полировать ,как многие предполагали.Ты не то что стал запасным, а с первых же матчей стал одним из лидеров клуба ,забил больше всех мячей в лиге чемпионов ,в турнире в котором в первые играл.Среди бомбардиров на групповом этапе ты был вторым после Рональду.На следующий сезон ты был уже лучшим бомбардиром команды в ПЛ России и стал капитаном "Зенита"....но главное твое достижение в футболе это феноменальная игра на ЧМ летом в России. Сегодня ты капитан сборной ,капитан команды четвертьфиналиста ЧМ и один из популярных ,если не самый популярный футболист страны..Ура!!! Это я тост толканул laughing
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 16:16)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ты расскажи, как на пару С Карпиным из "Спартака" выживал Унай Эмери. Ты же, Артём, у него на скамейки просиживал, и по простой причине- слабый ты на тот момент игрок для "основы". Впрочем, ты и сейчас средний игрок по футбольным меркам, про таких говорят- цена тебе- пятак в базарный день.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.