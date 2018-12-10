Стало известно где проведут зимние сборы самарские "Крылья"

Главная команда "Крыльев Советов" соберётся после отпуска в Москве 12 января.После медосмотра самарцы 14 января отправятся в ОАЭ на двухнедельный сбор. Второй и третий сборы "Крылья Советов" проведут в Турции. Они пройдут с 31 января по 13 февраля, а также с 17 февраля по 28 февраля.