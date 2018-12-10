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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Стало известно где проведут зимние сборы самарские "Крылья"
Главная команда "Крыльев Советов" соберётся после отпуска в Москве 12 января.
После медосмотра самарцы 14 января отправятся в ОАЭ на двухнедельный сбор. Второй и третий сборы "Крылья Советов" проведут в Турции. Они пройдут с 31 января по 13 февраля, а также с 17 февраля по 28 февраля.
Пресс-служба "Крыльев Советов"
После медосмотра самарцы 14 января отправятся в ОАЭ на двухнедельный сбор. Второй и третий сборы "Крылья Советов" проведут в Турции. Они пройдут с 31 января по 13 февраля, а также с 17 февраля по 28 февраля.
Пресс-служба "Крыльев Советов"
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