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Стало известно где проведут зимние сборы самарские "Крылья"

Главная команда "Крыльев Советов" соберётся после отпуска в Москве 12 января.

После медосмотра самарцы 14 января отправятся в ОАЭ на двухнедельный сбор. Второй и третий сборы "Крылья Советов" проведут в Турции. Они пройдут с 31 января по 13 февраля, а также с 17 февраля по 28 февраля.

Пресс-служба "Крыльев Советов"
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 15:47
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