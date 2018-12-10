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Роланд Гиголаев: "Спартак" с заменой Массимо Карреры на Олега Кононова изменился

Полузащитник "Анжи" Роланд Гиголаев поделился впечатлениями от матча со "Спартаком" (0:3).

"Счёт не совсем по игре. В первом тайме "Анжи" действовал неплохо, но немного не дотерпели до перерыва. Ну а после второго пенальти и моего удаления отыгрываться было очень тяжело. "Спартак" перестроился, стал действовать на контратаках. И в концовке забил третий раз.

"Спартак" с заменой Массимо Карреры на Олега Кононова изменился. Они стали быстрее выходить в атаку. До этого – в той игре, которую вы упомянули, и потом, в Кубке, когда их тренировал Рауль Рианчо, красно-белые неторопливо раскатывали мяч. Сейчас команда бежит вперёд на других скоростях, заставляет соперника терять позиции. Интенсивность на другом уровне.

На установке учитывали эти перемены в игре "Спартака". Мы примерно знали, какой футбол нам предложат. И, повторюсь, почти весь первый тайм успевали за соперником. Немного ошиблись в самой концовке. Пропускать "в раздевалку" всегда неприятно", — цитирует Гиголаева "Советский спорт".
Сегодня, 16:48
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#2  irv  Курск (Сегодня, 16:54)
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Спартак победил на благодаря багажу Аленичева!


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 16:51)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ты это передай Червеченко,Мостовому,они говорят не изменился Спартак,наверное им "виднее" по тв,чем тебе на поле.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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