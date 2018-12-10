Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:48
Александр Егоров: удовлетворён работой Карасёва, поддерживаю его в ключевых решениях игры в Самаре (2)
Александр Егоров: удовлетворён работой Карасёва, поддерживаю его в ключевых решениях игры в Самаре (2)
09:47
Леонид Слуцкий: моя команда не забила четыре пенальти подряд - в моей карьере такого не случалось
Леонид Слуцкий: моя команда не забила четыре пенальти подряд - в моей карьере такого не случалось
08:51
Валерия Газзаева освистали на турнире по борьбе во Владикавказе, после чего он покинул соревнования (видео) (17)
Валерия Газзаева освистали на турнире по борьбе во Владикавказе, после чего он покинул соревнования (видео) (17)
00:31
"Спартак" прибыл в Испанию (7)
"Спартак" прибыл в Испанию (7)
Вчера, 23:44
Егор Сорокин: был стимул обыграть" Зенит", потому что я оказался не особо нужен этому клубу (10)
Егор Сорокин: был стимул обыграть" Зенит", потому что я оказался не особо нужен этому клубу (10)
Роланд Гиголаев: "Спартак" с заменой Массимо Карреры на Олега Кононова изменился
Полузащитник "Анжи" Роланд Гиголаев поделился впечатлениями от матча со "Спартаком" (0:3).
"Счёт не совсем по игре. В первом тайме "Анжи" действовал неплохо, но немного не дотерпели до перерыва. Ну а после второго пенальти и моего удаления отыгрываться было очень тяжело. "Спартак" перестроился, стал действовать на контратаках. И в концовке забил третий раз.
"Спартак" с заменой Массимо Карреры на Олега Кононова изменился. Они стали быстрее выходить в атаку. До этого – в той игре, которую вы упомянули, и потом, в Кубке, когда их тренировал Рауль Рианчо, красно-белые неторопливо раскатывали мяч. Сейчас команда бежит вперёд на других скоростях, заставляет соперника терять позиции. Интенсивность на другом уровне.
На установке учитывали эти перемены в игре "Спартака". Мы примерно знали, какой футбол нам предложат. И, повторюсь, почти весь первый тайм успевали за соперником. Немного ошиблись в самой концовке. Пропускать "в раздевалку" всегда неприятно", — цитирует Гиголаева "Советский спорт".
"Счёт не совсем по игре. В первом тайме "Анжи" действовал неплохо, но немного не дотерпели до перерыва. Ну а после второго пенальти и моего удаления отыгрываться было очень тяжело. "Спартак" перестроился, стал действовать на контратаках. И в концовке забил третий раз.
"Спартак" с заменой Массимо Карреры на Олега Кононова изменился. Они стали быстрее выходить в атаку. До этого – в той игре, которую вы упомянули, и потом, в Кубке, когда их тренировал Рауль Рианчо, красно-белые неторопливо раскатывали мяч. Сейчас команда бежит вперёд на других скоростях, заставляет соперника терять позиции. Интенсивность на другом уровне.
На установке учитывали эти перемены в игре "Спартака". Мы примерно знали, какой футбол нам предложат. И, повторюсь, почти весь первый тайм успевали за соперником. Немного ошиблись в самой концовке. Пропускать "в раздевалку" всегда неприятно", — цитирует Гиголаева "Советский спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.