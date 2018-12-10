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Сорокин – в команде недели по версии La Gazzetta dello Sport

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport составило символическую сборную минувших выходных в европейских чемпионатах.

В команде нашлось место представителю Российской Премьер-Лиги – защитнику "Рубина" Егору Сорокину, отметившемуся дублем в ворота "Зенита", который принёс казанской команде победу в матче в Санкт-Петербурге.

Сборная недели по версии La Gazzetta dello Spot: Руне Альменнинг Ярстейн ("Герта"), Давид Луис ("Челси"), Хосе Анхель ("Эйбар"), Егор Сорокин ("Рубин"), Брайс Мендес ("Сельта"), Марко Груич ("Герта"), Адриен Томассон ("Страсбург"), Фелипе Андерсон ("Вест Хэм Юнайтед"), Лионель Месси ("Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), сообщает Чемпионат.com.
Теги: Сорокин Рубин Зенит
Сегодня, 17:20
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#1  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 17:24)
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«Спартак»
Лагуна Казани пятнашку уже предложила? smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
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