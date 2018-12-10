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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Маньяков: вопрос о смене тренера в "Енисее" сейчас не стоит
Агент главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева Александр Маньяков заявил, что клуб не планирует расставаться со специалистом.
- Вопрос о смене тренера в "Енисее" сейчас не стоит. Игра и результаты команды в последних турах вселяют оптимизм.
Сегодня Дмитрий Анатольевич встречался с руководством клуба, обсуждал предстоящие зимние сборы и трансферную политику.
По всей видимости, в ближайшие месяцы коллектив покинут пять-шесть человек. Об этом игрокам было объявлено после матча с ЦСКА. Планируется приобретение такого же количества новичков, – сказал Маньяков в интервью "Спорт-Экспресс".
- Вопрос о смене тренера в "Енисее" сейчас не стоит. Игра и результаты команды в последних турах вселяют оптимизм.
Сегодня Дмитрий Анатольевич встречался с руководством клуба, обсуждал предстоящие зимние сборы и трансферную политику.
По всей видимости, в ближайшие месяцы коллектив покинут пять-шесть человек. Об этом игрокам было объявлено после матча с ЦСКА. Планируется приобретение такого же количества новичков, – сказал Маньяков в интервью "Спорт-Экспресс".
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