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УЕФА огласил имена игроков, претендующих на попадание в сборную года

УЕФА на своём сайте запустил голосование за попадание в символическую команду года. Полный список игроков, претендующих на попадание в команду года:

вратари – Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Уго Льорис ("Тоттенхэм Хотспур"), Кейлор Навас ("Реал"), Ян Облак ("Атлетико"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона");

защитники – Жорди Альба, Жерар Пике, Самуэль Юмтити (все – "Барселона"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Лукас Эрнандес (все – "Атлетико"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Костас Манолас ("Рома"), Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все – "Реал"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль");

полузащитники – Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все – "Реал"), Кевин Де Брёйне, Давид Сильва (оба – "Манчестер Сити"), Эден Азар, Н’Голо Канте (оба – "Челси"), Джеймс Милнер ("Ливерпуль"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Димитри Пайет, Флорьян Товен (оба – "Марсель"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич ("Барселона");

нападающие – Гарет Бэйл ("Реал"), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все – "Пари Сен-Жермен"), Пауло Дибала, Криштиану Роналду (оба – "Ювентус"), Эдин Джеко ("Рома"), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах (все – "Ливерпуль"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – "Барселона").
Теги: УЕФА
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