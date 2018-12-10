Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:48
Александр Егоров: удовлетворён работой Карасёва, поддерживаю его в ключевых решениях игры в Самаре (2)
Александр Егоров: удовлетворён работой Карасёва, поддерживаю его в ключевых решениях игры в Самаре (2)
09:47
Леонид Слуцкий: моя команда не забила четыре пенальти подряд - в моей карьере такого не случалось
Леонид Слуцкий: моя команда не забила четыре пенальти подряд - в моей карьере такого не случалось
08:51
Валерия Газзаева освистали на турнире по борьбе во Владикавказе, после чего он покинул соревнования (видео) (17)
Валерия Газзаева освистали на турнире по борьбе во Владикавказе, после чего он покинул соревнования (видео) (17)
00:31
"Спартак" прибыл в Испанию (7)
"Спартак" прибыл в Испанию (7)
Вчера, 23:44
Егор Сорокин: был стимул обыграть" Зенит", потому что я оказался не особо нужен этому клубу (10)
Егор Сорокин: был стимул обыграть" Зенит", потому что я оказался не особо нужен этому клубу (10)
УЕФА огласил имена игроков, претендующих на попадание в сборную года
УЕФА на своём сайте запустил голосование за попадание в символическую команду года. Полный список игроков, претендующих на попадание в команду года:
вратари – Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Уго Льорис ("Тоттенхэм Хотспур"), Кейлор Навас ("Реал"), Ян Облак ("Атлетико"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона");
защитники – Жорди Альба, Жерар Пике, Самуэль Юмтити (все – "Барселона"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Лукас Эрнандес (все – "Атлетико"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Костас Манолас ("Рома"), Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все – "Реал"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль");
полузащитники – Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все – "Реал"), Кевин Де Брёйне, Давид Сильва (оба – "Манчестер Сити"), Эден Азар, Н’Голо Канте (оба – "Челси"), Джеймс Милнер ("Ливерпуль"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Димитри Пайет, Флорьян Товен (оба – "Марсель"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич ("Барселона");
нападающие – Гарет Бэйл ("Реал"), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все – "Пари Сен-Жермен"), Пауло Дибала, Криштиану Роналду (оба – "Ювентус"), Эдин Джеко ("Рома"), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах (все – "Ливерпуль"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – "Барселона").
вратари – Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Уго Льорис ("Тоттенхэм Хотспур"), Кейлор Навас ("Реал"), Ян Облак ("Атлетико"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона");
защитники – Жорди Альба, Жерар Пике, Самуэль Юмтити (все – "Барселона"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Лукас Эрнандес (все – "Атлетико"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Костас Манолас ("Рома"), Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все – "Реал"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль");
полузащитники – Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все – "Реал"), Кевин Де Брёйне, Давид Сильва (оба – "Манчестер Сити"), Эден Азар, Н’Голо Канте (оба – "Челси"), Джеймс Милнер ("Ливерпуль"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Димитри Пайет, Флорьян Товен (оба – "Марсель"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич ("Барселона");
нападающие – Гарет Бэйл ("Реал"), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все – "Пари Сен-Жермен"), Пауло Дибала, Криштиану Роналду (оба – "Ювентус"), Эдин Джеко ("Рома"), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах (все – "Ливерпуль"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – "Барселона").
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.