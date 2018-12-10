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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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19:00
Валерий Рейнгольд: "Спартак" включится в борьбу за чемпионство, "Зенит" наказан за расхлябанность (1)
Валерий Рейнгольд: "Спартак" включится в борьбу за чемпионство, "Зенит" наказан за расхлябанность (1)
17:01
Чельстрём: Эмери мог бы добиться успеха в "Спартаке", но вокруг было слишком много политики (1)
Чельстрём: Эмери мог бы добиться успеха в "Спартаке", но вокруг было слишком много политики (1)
16:48
Александр Егоров: удовлетворён работой Карасёва, поддерживаю его в ключевых решениях игры в Самаре (5)
Александр Егоров: удовлетворён работой Карасёва, поддерживаю его в ключевых решениях игры в Самаре (5)
09:47
Леонид Слуцкий: моя команда не забила четыре пенальти подряд - в моей карьере такого не случалось
Леонид Слуцкий: моя команда не забила четыре пенальти подряд - в моей карьере такого не случалось
08:51
Валерия Газзаева освистали на турнире по борьбе во Владикавказе, после чего он покинул соревнования (видео) (17)
Валерия Газзаева освистали на турнире по борьбе во Владикавказе, после чего он покинул соревнования (видео) (17)
"Ахмат" – "Арсенал": стартовые составы
Стали известны стартовые составы грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала".
"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Бериша, Раванелли, Исмаэл, Думбия, Митришев.
Запасные: Гудиев, Родолфо, Плиев, Мусалов, Кадыров, Садулаев, Харин, Аблае, Балай.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григилава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Крикуненко, Берхамов, Горбатенко, Ткачёв, Ивакин, Аджоев, Ожегович.
"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Бериша, Раванелли, Исмаэл, Думбия, Митришев.
Запасные: Гудиев, Родолфо, Плиев, Мусалов, Кадыров, Садулаев, Харин, Аблае, Балай.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григилава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Крикуненко, Берхамов, Горбатенко, Ткачёв, Ивакин, Аджоев, Ожегович.
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