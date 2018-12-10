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"Ахмат" – "Арсенал": стартовые составы

Стали известны стартовые составы грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала".

"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Бериша, Раванелли, Исмаэл, Думбия, Митришев.

Запасные: Гудиев, Родолфо, Плиев, Мусалов, Кадыров, Садулаев, Харин, Аблае, Балай.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григилава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Крикуненко, Берхамов, Горбатенко, Ткачёв, Ивакин, Аджоев, Ожегович.
Теги: Ахмат Арсенал Тула Чемпионат России ПЛ
Сегодня, 18:40
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