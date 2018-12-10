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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Семак и Бердыев сыграли в психологическую игру. Штурм не помог
"Зенит" провел противоречивый матч, из которого легко сделать ложные выводы. Тактика, ошибки и специфика в нашем аналитическом материале.
РПЛ становится все более тактической лигой, в ход идет любая хитрость. Курбан Бердыев и Сергей Семак очень хорошо знают интеллектуальные возможности друг друга. Они вправе были ожидать друг от друга подвохов. Именно поэтому у тренера «Зенита» были поводы думать, что Бердыев и Кафанов не воспользуются своими фирменными розыгрышами угловых (под названием «Спарта» или более классическое – «Окоп»), но воспользуются расстановкой «Зенита» под эти ожидаемые и опаснейшие розыгрыши. Это классическая психологическая игра оппонентов – «знает ли он, что знаю я, что знает он…», и так далее. Эти кошки-мышки Семак проиграл, а негибкая система на оборонительных стандартах не позволила ситуативно реагировать на «Спарту», которую «Рубин» всё-таки применил.
«Спарта»
Стоит оговориться, что, в отличие от последнего матча с «Динамо» и некоторых других, зону для подачи (ближняя штанга + пространство до позиции вратаря) насыщало 5 игроков, а не 6. Возможно, у гостей был альтернативный розыгрыш такого углового, где все внимание стянуто в зону «Спарты». Это лишь теория, которая хотя бы как-то объясняет, почему «Зенит» осознанно расставляется в зоне подачи как на скриншоте, меньшинство 2 в 5 и заблокированный наглухо вратарь, а Нету и Иванович отрезаны от эпизода на линии вратарской (караулили альтернативный розыгрыш с игрой на опережение).
Против таких угловых нет успешного рецепта. Расстановка одинаково хорошо применима и для зонной защиты, и для персональной, а также их всевозможных миксов. Семак был прав перед матчем, когда говорил, что вероятность пропустить остается в любом случае при этом розыгрыше. И все же, точно не стоило оставлять своих игроков 2 в 5, в случае точной подачи спасти может только везение.
Повторный провал
На 43-й минуте второй угловой «Рубина»: почти зеркальная ситуация, в этот раз Анюков спешит на помощь Луневу (почти наверняка это личное ситуативное решение капитана), но глобально ничего не меняется - большинство в зоне на ближней штанге, минимальная вероятность выйти на мяч у Лунева. Подача пошла слишком низко и Дриусси хватило роста перехватить, но потенциально в случае точной подачи это тоже опаснейший момент. Большая удача, что у «Рубина» было только 2 угловых.
Сергей Семак: «Многие команды пользуются таким розыгрышем, не нужно давать сопернику опережать и блокировать вратаря. Помешали выйти Луневу, он не сумел добраться до мяча. Понадеялись, что он выйдет. Неразбериха в этом моменте, к сожалению, присутствовала».
Здесь сложно согласиться с Семаком. Скорее всего, перед пресс-конференцией он просто не успел (и не должен) посмотреть повтор. Перед Луневым была тройка соперников, никто из всех вратарей мира не добрался бы до мяча из-под такого блока. Вопросов по матчу к Луневу очень много, но этот момент не из их числа.
Из вышесказанного и увиденного можно с высокой вероятностью предположить, что «Зенит» не отрабатывал «Спарту» «Рубина» на угловых перед матчем в моделирующих упражнениях. «Рубин» же делает это регулярно и жестоко, в узких кругах об этом уже слагают легенды, отработка таких угловых проходит в полный контакт. Будучи игроком «Рубина» еще Мвилла жаловался на очень трудоемкий процесс отработки стандартов в Казани. Регулярно в этой мясорубке травмируются казанские игроки, никто не говорит, что это правильно, но хотя бы какое-то воспроизведение ситуаций на тренировке - обязательное условие не только для атакующей стороны, но и для обороняющейся.
О попытке штурма
На второй тайм «Зенит» вышел тоже со схемой 3-5-2, но Шатов и Кузяев поменялись местами, Далер стал действовать в первой линии прессинга и смещаться на оба фланга. Уже через 3 минуты «Зенит» пропустил нелепый гол после выхода в атаку из оборонительного штрафного, но природа гола всё-таки в обрезе и случайности. Ответственность делят Лунев и Анюков. Вратарь должен читать такие отскоки от земли. С другой стороны, Романцев и многие другие тренеры сказали бы, что виноват Мак, который обрезал команду во время одной из самых опасных фаз - переход в атаку после массированной обороны на стандарте.
Семак бросил в бой весь атакующий потенциал, Заболотный заменил Мака. Позицию словака на фланге обороны занял Эрнани, а Кузяев вернулся в треугольник полузащиты. Позже туда добавился Маркизио вместо травмировавшегося Ерохина, мяч стал держаться лучше. Билд-ап «Зенита» стал лучше преодолевать прессинг подсевшего «Рубина» и «Зенит» закрепил владение мячом в финальной трети поля.
Таким образом, эти условия позволили создать рекордные для этого сезона 64 входа в финальную треть поля. Также был повторен рекорд сезона (в Туле был аналогичный показатель) по входам штрафную – 25. Рекорд сезона по подборам – 86, по навесам – 38 (ранее было не более 23-х), но всё это не имело определяющего значения из-за хаоса в завершении атак, слабой организации адресатов для кроссов и неумения игроков группы атаки завершать эпизоды в касание.
Ряд моментов имели Ерохин и Заболотный, но при попытке обработать мяч в штрафной ожидаемо были накрыты защитниками. Дриусси пробовал завершать в касание, все не точно.
Эрнани и Шатов менялись позициями весь матч, в том числе после того, как оба были переведены на фланги обороны (номинально). Решение с Эрнани на фланге обороны Семак смело может занести в раздел потенциально перспективных, бразильцу не хватает оборонительных навыков в центре полузащиты. Против «Рубина» Эрнани допустил серию позиционных ошибок и недоработок, кроме того, 0 попыток отбора, всего 2 перехвата и как обычно очень скромный процент выигранных единоборств (42%). Это частично следствие большого процента владения команды в матче (74%) и малого объема атак\контратак гостей, то есть негде было набивать оборонительные цифры. На фланге в пятерке защитников такая оборонительная игра маскируется, на первый план выходит атакующий вклад. И здесь у бразильца уже полный порядок – 4 успешных обводки из 5 попыток (больше только у Мака), и все в значимых зонах на подходах к штрафной, 3 острые передачи (лучший результат в обеих командах) и 11 передач в штрафную (больше только у Паредеса, который набил цифры на стандартах в атаке). Добавим сюда заработанный пенальти и еще несколько фолов, которые не свистнул Матюнин. Идею с бразильцем на фланге можно признать условно успешной.
Новой блок обороны «Рубина»
Курбан Бердыев применил не совсем привычный блок обороны. В РПЛ давно уже не удивить компактной ловушкой в пятиугольнике из полузащитников и нападающих (схема 5-3-2). Бердыев модифицировал пятиугольник в пользу более оборонительного и развернул его вершиной вверх, образую таким образом 5-2-2-1. Это дало дополнительную страховку в опорной зоне и быстрый переход на экстремально низкий блок 5-4-1 (так называемый автобус). В концовке этот пятиугольник формировали Камболов-Гранат-Байрамян-Бухаров-Могилевец.
Взломать схему можно только сильными флангами и быстрыми переводами с фланга на фланг, что и пытался сделать Семак. В первой половине матча чаще такой резкий перевод организовывал Мак диагоналями на Кузяева, который уходил максимально глубоко во фланг. После выхода Маркизио резкий перевод с фланг на фланг стал обеспечивать уже он.
Семак дал поводы для паники?
Никакого популизма, выгораживания и скидок за доброе имя, но работа Семака видна. В кризисный период конца осени и начали зимы был виден настойчивый тактический поиск, менялись схемы и роли игроков в них. Из имеющихся материалов Семак смог временно замаскировать проблему слабых исполнителей на флангах обороны, а против «Рубина» обкатал очередную интересную идею с Эрнани. Сыграл без крупных форвардов и забросов на них. Самое главное – принципов позиционного нападения становится все больше. Вот некоторые из них:
- резкие переводы с фланга на фланг для поиска брешей в обороне при перестроении;
- Без Дзюбы по-прежнему активно применялась расчистка зон ложными рывками и вытягиванием защитников. Как правило Дриусси стягивал пару ЦЗ, а Ерохин и Эрнани открывались в образовавшийся коридор;
- массовый взаимный обмен позициями между игроками группы атаки.
Матч был насыщен тактикой и интересными ходами, но первопричина Ивановича в роли центрфорварда или забега Лунева на угловой - в ошибочной подготовке к угловым. А пока без паники, Семак интеллектуал с аналитическим складом ума. Простые ошибки несомненно будут исправлены.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat. Фото - "ФК Зенит"
РПЛ становится все более тактической лигой, в ход идет любая хитрость. Курбан Бердыев и Сергей Семак очень хорошо знают интеллектуальные возможности друг друга. Они вправе были ожидать друг от друга подвохов. Именно поэтому у тренера «Зенита» были поводы думать, что Бердыев и Кафанов не воспользуются своими фирменными розыгрышами угловых (под названием «Спарта» или более классическое – «Окоп»), но воспользуются расстановкой «Зенита» под эти ожидаемые и опаснейшие розыгрыши. Это классическая психологическая игра оппонентов – «знает ли он, что знаю я, что знает он…», и так далее. Эти кошки-мышки Семак проиграл, а негибкая система на оборонительных стандартах не позволила ситуативно реагировать на «Спарту», которую «Рубин» всё-таки применил.
«Спарта»
Стоит оговориться, что, в отличие от последнего матча с «Динамо» и некоторых других, зону для подачи (ближняя штанга + пространство до позиции вратаря) насыщало 5 игроков, а не 6. Возможно, у гостей был альтернативный розыгрыш такого углового, где все внимание стянуто в зону «Спарты». Это лишь теория, которая хотя бы как-то объясняет, почему «Зенит» осознанно расставляется в зоне подачи как на скриншоте, меньшинство 2 в 5 и заблокированный наглухо вратарь, а Нету и Иванович отрезаны от эпизода на линии вратарской (караулили альтернативный розыгрыш с игрой на опережение).
Против таких угловых нет успешного рецепта. Расстановка одинаково хорошо применима и для зонной защиты, и для персональной, а также их всевозможных миксов. Семак был прав перед матчем, когда говорил, что вероятность пропустить остается в любом случае при этом розыгрыше. И все же, точно не стоило оставлять своих игроков 2 в 5, в случае точной подачи спасти может только везение.
Повторный провал
На 43-й минуте второй угловой «Рубина»: почти зеркальная ситуация, в этот раз Анюков спешит на помощь Луневу (почти наверняка это личное ситуативное решение капитана), но глобально ничего не меняется - большинство в зоне на ближней штанге, минимальная вероятность выйти на мяч у Лунева. Подача пошла слишком низко и Дриусси хватило роста перехватить, но потенциально в случае точной подачи это тоже опаснейший момент. Большая удача, что у «Рубина» было только 2 угловых.
Сергей Семак: «Многие команды пользуются таким розыгрышем, не нужно давать сопернику опережать и блокировать вратаря. Помешали выйти Луневу, он не сумел добраться до мяча. Понадеялись, что он выйдет. Неразбериха в этом моменте, к сожалению, присутствовала».
Здесь сложно согласиться с Семаком. Скорее всего, перед пресс-конференцией он просто не успел (и не должен) посмотреть повтор. Перед Луневым была тройка соперников, никто из всех вратарей мира не добрался бы до мяча из-под такого блока. Вопросов по матчу к Луневу очень много, но этот момент не из их числа.
Из вышесказанного и увиденного можно с высокой вероятностью предположить, что «Зенит» не отрабатывал «Спарту» «Рубина» на угловых перед матчем в моделирующих упражнениях. «Рубин» же делает это регулярно и жестоко, в узких кругах об этом уже слагают легенды, отработка таких угловых проходит в полный контакт. Будучи игроком «Рубина» еще Мвилла жаловался на очень трудоемкий процесс отработки стандартов в Казани. Регулярно в этой мясорубке травмируются казанские игроки, никто не говорит, что это правильно, но хотя бы какое-то воспроизведение ситуаций на тренировке - обязательное условие не только для атакующей стороны, но и для обороняющейся.
О попытке штурма
На второй тайм «Зенит» вышел тоже со схемой 3-5-2, но Шатов и Кузяев поменялись местами, Далер стал действовать в первой линии прессинга и смещаться на оба фланга. Уже через 3 минуты «Зенит» пропустил нелепый гол после выхода в атаку из оборонительного штрафного, но природа гола всё-таки в обрезе и случайности. Ответственность делят Лунев и Анюков. Вратарь должен читать такие отскоки от земли. С другой стороны, Романцев и многие другие тренеры сказали бы, что виноват Мак, который обрезал команду во время одной из самых опасных фаз - переход в атаку после массированной обороны на стандарте.
Семак бросил в бой весь атакующий потенциал, Заболотный заменил Мака. Позицию словака на фланге обороны занял Эрнани, а Кузяев вернулся в треугольник полузащиты. Позже туда добавился Маркизио вместо травмировавшегося Ерохина, мяч стал держаться лучше. Билд-ап «Зенита» стал лучше преодолевать прессинг подсевшего «Рубина» и «Зенит» закрепил владение мячом в финальной трети поля.
Таким образом, эти условия позволили создать рекордные для этого сезона 64 входа в финальную треть поля. Также был повторен рекорд сезона (в Туле был аналогичный показатель) по входам штрафную – 25. Рекорд сезона по подборам – 86, по навесам – 38 (ранее было не более 23-х), но всё это не имело определяющего значения из-за хаоса в завершении атак, слабой организации адресатов для кроссов и неумения игроков группы атаки завершать эпизоды в касание.
Ряд моментов имели Ерохин и Заболотный, но при попытке обработать мяч в штрафной ожидаемо были накрыты защитниками. Дриусси пробовал завершать в касание, все не точно.
Эрнани и Шатов менялись позициями весь матч, в том числе после того, как оба были переведены на фланги обороны (номинально). Решение с Эрнани на фланге обороны Семак смело может занести в раздел потенциально перспективных, бразильцу не хватает оборонительных навыков в центре полузащиты. Против «Рубина» Эрнани допустил серию позиционных ошибок и недоработок, кроме того, 0 попыток отбора, всего 2 перехвата и как обычно очень скромный процент выигранных единоборств (42%). Это частично следствие большого процента владения команды в матче (74%) и малого объема атак\контратак гостей, то есть негде было набивать оборонительные цифры. На фланге в пятерке защитников такая оборонительная игра маскируется, на первый план выходит атакующий вклад. И здесь у бразильца уже полный порядок – 4 успешных обводки из 5 попыток (больше только у Мака), и все в значимых зонах на подходах к штрафной, 3 острые передачи (лучший результат в обеих командах) и 11 передач в штрафную (больше только у Паредеса, который набил цифры на стандартах в атаке). Добавим сюда заработанный пенальти и еще несколько фолов, которые не свистнул Матюнин. Идею с бразильцем на фланге можно признать условно успешной.
Новой блок обороны «Рубина»
Курбан Бердыев применил не совсем привычный блок обороны. В РПЛ давно уже не удивить компактной ловушкой в пятиугольнике из полузащитников и нападающих (схема 5-3-2). Бердыев модифицировал пятиугольник в пользу более оборонительного и развернул его вершиной вверх, образую таким образом 5-2-2-1. Это дало дополнительную страховку в опорной зоне и быстрый переход на экстремально низкий блок 5-4-1 (так называемый автобус). В концовке этот пятиугольник формировали Камболов-Гранат-Байрамян-Бухаров-Могилевец.
Взломать схему можно только сильными флангами и быстрыми переводами с фланга на фланг, что и пытался сделать Семак. В первой половине матча чаще такой резкий перевод организовывал Мак диагоналями на Кузяева, который уходил максимально глубоко во фланг. После выхода Маркизио резкий перевод с фланг на фланг стал обеспечивать уже он.
Семак дал поводы для паники?
Никакого популизма, выгораживания и скидок за доброе имя, но работа Семака видна. В кризисный период конца осени и начали зимы был виден настойчивый тактический поиск, менялись схемы и роли игроков в них. Из имеющихся материалов Семак смог временно замаскировать проблему слабых исполнителей на флангах обороны, а против «Рубина» обкатал очередную интересную идею с Эрнани. Сыграл без крупных форвардов и забросов на них. Самое главное – принципов позиционного нападения становится все больше. Вот некоторые из них:
- резкие переводы с фланга на фланг для поиска брешей в обороне при перестроении;
- Без Дзюбы по-прежнему активно применялась расчистка зон ложными рывками и вытягиванием защитников. Как правило Дриусси стягивал пару ЦЗ, а Ерохин и Эрнани открывались в образовавшийся коридор;
- массовый взаимный обмен позициями между игроками группы атаки.
Матч был насыщен тактикой и интересными ходами, но первопричина Ивановича в роли центрфорварда или забега Лунева на угловой - в ошибочной подготовке к угловым. А пока без паники, Семак интеллектуал с аналитическим складом ума. Простые ошибки несомненно будут исправлены.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat. Фото - "ФК Зенит"
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