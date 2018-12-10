Миодраг Божович: в России игроки больше матерятся, а надо подсказывать друг другу

Пришедший в эфир программы "Тотальный Футбол" на "Матч ТВ" главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович похвалил коллегу Александра Григоряна за подробный разбор взаимного подсказа игроков "Челси" в матче с "Манчестер Сити" и отметил, что этого не хватает игрокам в российском чемпионате.- Ты очень хорошо показал подсказ, это одна из самых важных вещей в футболе. В России больше матерятся, а надо подсказывать друг другу на поле (смеётся). Если игрок не подсказывает партнёрам, молчит - это очень плохо. Когда я давно играл в Голландии, тренер предъявлял ко мне претензии как раз потому что я очень плохо говорил на языке, хотя как центральный защитник должен был много подсказывать партнёрам. В "Крыльях" все должны подсказывать друг другу, особенно вратарь и центральные защитники.