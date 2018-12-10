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Рианчо Рианчо: меня сравнивают с Альфом? Он был добрым, я даже доволен

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо благодушно отреагировал на вопрос о сравнениях с главным героем сериала Альф.

Рианчо Рианчо: меня сравнивают с Альфом? Он был добрым, я даже доволен


— Я смотрел этот сериал, но не знал, что меня сравнивают с его главным героем. Что ж, если Альф был добрым, то я даже доволен — потому что всем помогаю, всегда защищаю своих игроков. За это мне и платят деньги! — приводит слова Рианчо Sport24.ru.
Теги: Рианчо Спартак
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