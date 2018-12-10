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Вилков лишился статуса арбитра ФИФА. Его получит Москалёв

Судейский комитет ФИФА утвердил списки судей, допущенных к обслуживанию международных матчей в 2019 году. В них не вошел арбитр из Нижнего Новгорода Михаил Вилков, сообщает "СЭ"

Первоначально РФС рекомендовал включить в лист ФИФА от России 10 рефери. Однако в Цюрихе эта идея не нашла поддержки – оставили на одного человека меньше. Фактически Вилкова заменил Владимир Москалев, который в будущем году дебютирует в турнирах ФИФА и УЕФА.

Окончательный список арбитров ФИФА, представляющих нашу страну выглядит так: Сергей Карасев, Алексей Еськов, Алексей Матюнин (все – Москва), Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников (все – Санкт-Петербург), Виталий Мешков (Дмитров), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) и Владимир Москалев (Воронеж).

Кроме них включены 10 ассистентов: Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск), Антон Аверьянов, Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян (все – Москва), Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Егор Болховитин (Ленинградская область).
Теги: Вилков Москалев ФИФА
Сегодня, 21:01
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#10  sparwik53  Виктор (Сегодня, 22:08)
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online
Болеет за:
«Спартак»
За хорошее судейство не исключают.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#9  MIG  Piter (Сегодня, 22:00)
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Цитата: tar-tas
з.ы.
как думаешь, Вилкова в следующем сезоне снова засунут на ваши матчи со Спартаком?

не исключаю
я против этого - мерзко смотреть на лоббирование в спорте

Цитата: Сибирячок
Кстати, Спартак закончит чемп выше Краснодара, хоть ты тресни.

тоже не исключено.
И?
заслужите это игрой, а не Лапочкиными, и нуль вопросов.


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Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 21:35)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MIG
Цитата: Сибирячок
А оно тебе нахер надо?

и нахер оно мне надо? - замяли же уже давно, правда?

а чтобы не забывалось со временем, как проспартаковский судья прибил Краснодар, как Егоров его оправдывал с дрожащим голосом, и ввел новые правила! ..как все спартаковцы с пеной у рта доказывали, что пенальти на Ари не было, и так можно по правилам играть - не специально же! И как по прошествию пары недель Егоров сказал, что дальше за моменты, подобные "Ари/Промес", будут ставиться пенальти. Т.е. они и раньше ставились, но конкретно в том матче нужно было не поставить "по духу игры". Это была 10 подряд победа Спартака при судействе Лапочкина.

Сотку валериану выпей. Не отпускает тебя. Кстати, Спартак закончит чемп выше Краснодара, хоть ты тресни.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:35)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вилков? Я этого пи#0ра в Химках видал, деревянными членами торгует


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#6  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 21:31)
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online

Цитата: MIG
ибирячок,
вместе с Лапочкиным. А цирком пусть продолжает заправлять Егоров.

з.ы.
как думаешь, Лапочкина в следующем сезоне снова засунут на ваши матчи с Краснодаром?


з.ы.
как думаешь, Вилкова в следующем сезоне снова засунут на ваши матчи со Спартаком?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#5  MIG  Piter (Сегодня, 21:31)
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Цитата: Сибирячок
А оно тебе нахер надо?

и нахер оно мне надо? - замяли же уже давно, правда?

а чтобы не забывалось со временем, как проспартаковский судья прибил Краснодар, как Егоров его оправдывал с дрожащим голосом, и ввел новые правила! ..как все спартаковцы с пеной у рта доказывали, что пенальти на Ари не было, и так можно по правилам играть - не специально же! И как по прошествию пары недель Егоров сказал, что дальше за моменты, подобные "Ари/Промес", будут ставиться пенальти. Т.е. они и раньше ставились, но конкретно в том матче нужно было не поставить "по духу игры". Это была 10 подряд победа Спартака при судействе Лапочкина.


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#4  кандид  Млечный путь (Сегодня, 21:15)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вилка гнать в шею . С Карасем две гниды продажные scream
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 21:14)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MIG
Сибирячок,
вместе с Лапочкиным. А цирком пусть продолжает заправлять Егоров.
з.ы.
как думаешь, Лапочкина в следующем сезоне снова засунут на матчи с Краснодаром? А правила будут менять по ходу матча, если очень нужно будет для победы? А после правила, буквально через пару недель, обратно пересмотрят?

А оно тебе нахер надо? Выпей соточку.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  MIG  Piter (Сегодня, 21:12)
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  •  (2)

Сибирячок,
вместе с Лапочкиным. А цирком пусть продолжает заправлять Егоров.

з.ы.
как думаешь, Лапочкина в следующем сезоне снова засунут на ваши матчи с Краснодаром? А правила будут менять по ходу матча, если очень нужно будет для победы одной команды? А после эти же правила, буквально через пару недель, обратно пересмотрят?


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Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 21:02)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вилкова вообще в судействе быть не должно. Он просто обязан судить первенство ИТК между отрядами. Желательно на Острове Огненный
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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