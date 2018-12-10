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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Вилков лишился статуса арбитра ФИФА. Его получит Москалёв
Судейский комитет ФИФА утвердил списки судей, допущенных к обслуживанию международных матчей в 2019 году. В них не вошел арбитр из Нижнего Новгорода Михаил Вилков, сообщает "СЭ"
Первоначально РФС рекомендовал включить в лист ФИФА от России 10 рефери. Однако в Цюрихе эта идея не нашла поддержки – оставили на одного человека меньше. Фактически Вилкова заменил Владимир Москалев, который в будущем году дебютирует в турнирах ФИФА и УЕФА.
Окончательный список арбитров ФИФА, представляющих нашу страну выглядит так: Сергей Карасев, Алексей Еськов, Алексей Матюнин (все – Москва), Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников (все – Санкт-Петербург), Виталий Мешков (Дмитров), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) и Владимир Москалев (Воронеж).
Кроме них включены 10 ассистентов: Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск), Антон Аверьянов, Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян (все – Москва), Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Егор Болховитин (Ленинградская область).
Первоначально РФС рекомендовал включить в лист ФИФА от России 10 рефери. Однако в Цюрихе эта идея не нашла поддержки – оставили на одного человека меньше. Фактически Вилкова заменил Владимир Москалев, который в будущем году дебютирует в турнирах ФИФА и УЕФА.
Окончательный список арбитров ФИФА, представляющих нашу страну выглядит так: Сергей Карасев, Алексей Еськов, Алексей Матюнин (все – Москва), Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников (все – Санкт-Петербург), Виталий Мешков (Дмитров), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) и Владимир Москалев (Воронеж).
Кроме них включены 10 ассистентов: Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск), Антон Аверьянов, Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян (все – Москва), Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Егор Болховитин (Ленинградская область).
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