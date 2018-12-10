"Ахмат" завершил год победой над "Арсеналом"

Чемпионат России



17 тур



"Ахмат" – "Арсенал" 2:0



Гол: Раванелли, 34; Мбенг, 90+5

В последнем матче чемпионата России в 2018 году "Ахмат" одолел тульский "Арсенал". На 34-й минуте на добивании удачно сыграл Раванелли, что и определило исход игры, точку в которой поставил Аблай Мбенг. Таким образом, грозненская команда набрала по итогам 17 туров 23 очка и опередил туляков на 3 балла. "Ахмат" завершает первую часть сезона на 8 месте, "Арсенал" - на 11-й позиции.: Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Мохаммади, Думбия, Исмаэл (Родолфо, 88), Раванелли, Бериша (Мбенг, 71), Иванов, Митришев (Садулаев, 90+1).: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес (Ожегович, 90), Кадири, Костадинов (Горбатенко, 79), Бакаев, Мирзов, Кангва (Ткачёв, 71), Джорджевич.: Костадинов, 4, Семёнов, 31, Бакаев, 55, Иванов, 55, Мирзов, 60, Раванелли, 65, Кадири, 65, Григалава, 76, Исмаэл, 80, Мбенг, 86, Горбатенко, 87.