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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Ахмат" завершил год победой над "Арсеналом"
В последнем матче чемпионата России в 2018 году "Ахмат" одолел тульский "Арсенал". На 34-й минуте на добивании удачно сыграл Раванелли, что и определило исход игры, точку в которой поставил Аблай Мбенг. Таким образом, грозненская команда набрала по итогам 17 туров 23 очка и опередил туляков на 3 балла. "Ахмат" завершает первую часть сезона на 8 месте, "Арсенал" - на 11-й позиции.
"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Мохаммади, Думбия, Исмаэл (Родолфо, 88), Раванелли, Бериша (Мбенг, 71), Иванов, Митришев (Садулаев, 90+1).
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес (Ожегович, 90), Кадири, Костадинов (Горбатенко, 79), Бакаев, Мирзов, Кангва (Ткачёв, 71), Джорджевич.
Предупреждения: Костадинов, 4, Семёнов, 31, Бакаев, 55, Иванов, 55, Мирзов, 60, Раванелли, 65, Кадири, 65, Григалава, 76, Исмаэл, 80, Мбенг, 86, Горбатенко, 87.
Чемпионат России
17 тур
"Ахмат" – "Арсенал" 2:0
Гол: Раванелли, 34; Мбенг, 90+5
17 тур
"Ахмат" – "Арсенал" 2:0
Гол: Раванелли, 34; Мбенг, 90+5
"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Мохаммади, Думбия, Исмаэл (Родолфо, 88), Раванелли, Бериша (Мбенг, 71), Иванов, Митришев (Садулаев, 90+1).
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес (Ожегович, 90), Кадири, Костадинов (Горбатенко, 79), Бакаев, Мирзов, Кангва (Ткачёв, 71), Джорджевич.
Предупреждения: Костадинов, 4, Семёнов, 31, Бакаев, 55, Иванов, 55, Мирзов, 60, Раванелли, 65, Кадири, 65, Григалава, 76, Исмаэл, 80, Мбенг, 86, Горбатенко, 87.
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