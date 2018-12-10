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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Ильзат Ахметов: заказал пиццу, чтобы сплотиться, а на второй день работы в отделе кадров заболел
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о работе в отделе кадров "Рубина", куда его перевели в начале этого года.
– Я пришел за документами. Мне дали бумагу, что клуб не может предоставить мне условия для тренировочного процесса, поскольку перешли на другое учреждение. И меня отправили в отдел кадров.
– И что ты там делал?
– Я решил сразу сплотиться, заказал пиццу. Посидели, пообедали. До шести часов я сидел там. На второй день я заболел.
– То есть ты взял больничный, чтобы не заниматься этим цирком?
– Получается так, – сказал Ахметов в выпуске видеоблога Евгения Савина "Красава".
– Я пришел за документами. Мне дали бумагу, что клуб не может предоставить мне условия для тренировочного процесса, поскольку перешли на другое учреждение. И меня отправили в отдел кадров.
– И что ты там делал?
– Я решил сразу сплотиться, заказал пиццу. Посидели, пообедали. До шести часов я сидел там. На второй день я заболел.
– То есть ты взял больничный, чтобы не заниматься этим цирком?
– Получается так, – сказал Ахметов в выпуске видеоблога Евгения Савина "Красава".
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