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Ильзат Ахметов: заказал пиццу, чтобы сплотиться, а на второй день работы в отделе кадров заболел

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о работе в отделе кадров "Рубина", куда его перевели в начале этого года.

– Я пришел за документами. Мне дали бумагу, что клуб не может предоставить мне условия для тренировочного процесса, поскольку перешли на другое учреждение. И меня отправили в отдел кадров.

– И что ты там делал?

– Я решил сразу сплотиться, заказал пиццу. Посидели, пообедали. До шести часов я сидел там. На второй день я заболел.

– То есть ты взял больничный, чтобы не заниматься этим цирком?

– Получается так, – сказал Ахметов в выпуске видеоблога Евгения Савина "Красава".

Теги: Ахметов Рубин ЦСКА
Сегодня, 21:46
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#1  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 22:18)
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Мне кажется, это чушь какая-то.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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