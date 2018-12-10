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Не очень эффектное добивание. "Ахмат" и "Арсенал" закрыли первую часть сезона

Не очень эффектное добивание. "Ахмат" и "Арсенал" закрыли первую часть сезонаТуляки в последнем перед перерывом матче российского футбола уступили команде Рахимова на выезде. Главное о матче, а также общий взгляд на новый "Арсенал".

Мытарства тульского "Арсенала"

"Канониры" являются одной из российских команд новой формации, которую ещё пять сезонов назад никто не воспринимал всерьёз и считал слишком наивной для нашего прагматичного футбола. Речь об онтологической основе, которая гласит, что стиль игры важен чуть ли не менее, чем результат.

"Арсенал", конечно, не такой упёртый в этом плане, как тот же "Краснодар", но стремление к атаке, безусловно, есть. Выбор тренеров - Аленичев, Божович, Кононов - явно об этом свидетельствуют.

И следить за этими клубами гораздо интереснее: во-первых, потому что футбол в среднем выходит сочнее и ярче, во-вторых, это относительно новое явление для нашей лиги. И его в обязательном порядке следует фиксировать.

Изменил ли что-нибудь Черевченко после своего назначения или команда играет на "багаже"?

Исчерпывающе ответить на этот вопрос можно будет только весной. Все эти промежуточные результаты могут дать абсолютно неверную оценку. "Арсенал" победил в кубке "Оренбург" 4:2 и с таким же счетом дома грохнул "Зенит" - но все это может быть одним лишь эмоциональным всплеском после прихода нового специалиста.

Так что остается лишь обозначить симптомы "Арсенала" в игре против Грозного и дожидаться возобновления чемпионата. Только работа тренера на предсезонке и последующие результаты или отсутствие таковых дадут полноценное понимание.

Коса на камень

Как и большинство атакующих команд, "пушкари" очень плохо играют в обороне. Особенно - в гостях. Они пропустили больше прочих команд премьер-лиги в гостевых матчах. И это не было бы так занятно, если не учитывать, что "Ахмат" меньше других команд РПЛ забивал дома.

В этой битве тенденций победила тульская - они пропустили два гола. Но мячи получились не совсем убедительными - оба раза "Ахмату" удалось добить снаряд в сетку после спасений от Левашова.

В чем главная проблема "Арсенала"?

У туляков на данный момент слишком мало системности. Это выражается, в первую очередь, в отсутствии должного взаимопонимания. По канону такого рода - когда игроки имеют слишком много свободы и не особо ограничены тактическими рамками - может смело идти команда типа "Барселоны", поскольку там уровень мастерства способен нивелировать не очень строгую организацию.

В случае с "пушкарями" получается так, что футболисты действуют очень разобщенно. Они просто не всегда понимают друг друга. И если иногда это не сказывается в атаке - допустим, Бакаев и Мирзов проводят хорошие матчи, а соперник позволяет им ярко действовать индивидуально, - то в обороне это сказывается практически всегда.

Проблема не в центральных защитниках - она выше

Это было заметно и в игре против "Ахмата". Комментатор "Матча" Денис Казанский искренне удивлялся, когда футболисты из Грозного испытывали серьёзные проблемы с преодолением центра поля. Особенно по флангам хозяева встречи проходили на треть соперника очень легко.

Естественно, когда на защитников выпадает больше нагрузки, они буду и чаще ошибаться. Здесь вряд ли следует пенять именно на уровень Григалавы и Беляева. Полузащитники должны куда более активно помогать им.

И да, к вопросу о слабой организации: оба гола "Ахмат" оформил с добивания, и оба раза для набегающих игроков оставались свободные пространства.

Что будет с командой дальше?

Черевченко не очень похож на человека, который будет строить что-то изящное, но не слишком стабильно работающее. Мы же помним его "Локомотив". Скорее всего, следующей весной "Арсенал" существенно изменится и свалится в более оборонительную игру.

Не хотелось бы, чтобы какую-то часть яркой самобытности команда теряла. Вылетит из премьер-лиги она в любом случае вряд ли, а вот ярких матчей ещё способна подарить очень много.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Арсенал Тула Ахмат Черевченко Рахимов
Сегодня, 22:01
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