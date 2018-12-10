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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Не очень эффектное добивание. "Ахмат" и "Арсенал" закрыли первую часть сезона
Туляки в последнем перед перерывом матче российского футбола уступили команде Рахимова на выезде. Главное о матче, а также общий взгляд на новый "Арсенал".
Мытарства тульского "Арсенала"
"Канониры" являются одной из российских команд новой формации, которую ещё пять сезонов назад никто не воспринимал всерьёз и считал слишком наивной для нашего прагматичного футбола. Речь об онтологической основе, которая гласит, что стиль игры важен чуть ли не менее, чем результат.
"Арсенал", конечно, не такой упёртый в этом плане, как тот же "Краснодар", но стремление к атаке, безусловно, есть. Выбор тренеров - Аленичев, Божович, Кононов - явно об этом свидетельствуют.
И следить за этими клубами гораздо интереснее: во-первых, потому что футбол в среднем выходит сочнее и ярче, во-вторых, это относительно новое явление для нашей лиги. И его в обязательном порядке следует фиксировать.
Изменил ли что-нибудь Черевченко после своего назначения или команда играет на "багаже"?
Исчерпывающе ответить на этот вопрос можно будет только весной. Все эти промежуточные результаты могут дать абсолютно неверную оценку. "Арсенал" победил в кубке "Оренбург" 4:2 и с таким же счетом дома грохнул "Зенит" - но все это может быть одним лишь эмоциональным всплеском после прихода нового специалиста.
Так что остается лишь обозначить симптомы "Арсенала" в игре против Грозного и дожидаться возобновления чемпионата. Только работа тренера на предсезонке и последующие результаты или отсутствие таковых дадут полноценное понимание.
Коса на камень
Как и большинство атакующих команд, "пушкари" очень плохо играют в обороне. Особенно - в гостях. Они пропустили больше прочих команд премьер-лиги в гостевых матчах. И это не было бы так занятно, если не учитывать, что "Ахмат" меньше других команд РПЛ забивал дома.
В этой битве тенденций победила тульская - они пропустили два гола. Но мячи получились не совсем убедительными - оба раза "Ахмату" удалось добить снаряд в сетку после спасений от Левашова.
В чем главная проблема "Арсенала"?
У туляков на данный момент слишком мало системности. Это выражается, в первую очередь, в отсутствии должного взаимопонимания. По канону такого рода - когда игроки имеют слишком много свободы и не особо ограничены тактическими рамками - может смело идти команда типа "Барселоны", поскольку там уровень мастерства способен нивелировать не очень строгую организацию.
В случае с "пушкарями" получается так, что футболисты действуют очень разобщенно. Они просто не всегда понимают друг друга. И если иногда это не сказывается в атаке - допустим, Бакаев и Мирзов проводят хорошие матчи, а соперник позволяет им ярко действовать индивидуально, - то в обороне это сказывается практически всегда.
Проблема не в центральных защитниках - она выше
Это было заметно и в игре против "Ахмата". Комментатор "Матча" Денис Казанский искренне удивлялся, когда футболисты из Грозного испытывали серьёзные проблемы с преодолением центра поля. Особенно по флангам хозяева встречи проходили на треть соперника очень легко.
Естественно, когда на защитников выпадает больше нагрузки, они буду и чаще ошибаться. Здесь вряд ли следует пенять именно на уровень Григалавы и Беляева. Полузащитники должны куда более активно помогать им.
И да, к вопросу о слабой организации: оба гола "Ахмат" оформил с добивания, и оба раза для набегающих игроков оставались свободные пространства.
Что будет с командой дальше?
Черевченко не очень похож на человека, который будет строить что-то изящное, но не слишком стабильно работающее. Мы же помним его "Локомотив". Скорее всего, следующей весной "Арсенал" существенно изменится и свалится в более оборонительную игру.
Не хотелось бы, чтобы какую-то часть яркой самобытности команда теряла. Вылетит из премьер-лиги она в любом случае вряд ли, а вот ярких матчей ещё способна подарить очень много.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Мытарства тульского "Арсенала"
"Канониры" являются одной из российских команд новой формации, которую ещё пять сезонов назад никто не воспринимал всерьёз и считал слишком наивной для нашего прагматичного футбола. Речь об онтологической основе, которая гласит, что стиль игры важен чуть ли не менее, чем результат.
"Арсенал", конечно, не такой упёртый в этом плане, как тот же "Краснодар", но стремление к атаке, безусловно, есть. Выбор тренеров - Аленичев, Божович, Кононов - явно об этом свидетельствуют.
И следить за этими клубами гораздо интереснее: во-первых, потому что футбол в среднем выходит сочнее и ярче, во-вторых, это относительно новое явление для нашей лиги. И его в обязательном порядке следует фиксировать.
Изменил ли что-нибудь Черевченко после своего назначения или команда играет на "багаже"?
Исчерпывающе ответить на этот вопрос можно будет только весной. Все эти промежуточные результаты могут дать абсолютно неверную оценку. "Арсенал" победил в кубке "Оренбург" 4:2 и с таким же счетом дома грохнул "Зенит" - но все это может быть одним лишь эмоциональным всплеском после прихода нового специалиста.
Так что остается лишь обозначить симптомы "Арсенала" в игре против Грозного и дожидаться возобновления чемпионата. Только работа тренера на предсезонке и последующие результаты или отсутствие таковых дадут полноценное понимание.
Коса на камень
Как и большинство атакующих команд, "пушкари" очень плохо играют в обороне. Особенно - в гостях. Они пропустили больше прочих команд премьер-лиги в гостевых матчах. И это не было бы так занятно, если не учитывать, что "Ахмат" меньше других команд РПЛ забивал дома.
В этой битве тенденций победила тульская - они пропустили два гола. Но мячи получились не совсем убедительными - оба раза "Ахмату" удалось добить снаряд в сетку после спасений от Левашова.
В чем главная проблема "Арсенала"?
У туляков на данный момент слишком мало системности. Это выражается, в первую очередь, в отсутствии должного взаимопонимания. По канону такого рода - когда игроки имеют слишком много свободы и не особо ограничены тактическими рамками - может смело идти команда типа "Барселоны", поскольку там уровень мастерства способен нивелировать не очень строгую организацию.
В случае с "пушкарями" получается так, что футболисты действуют очень разобщенно. Они просто не всегда понимают друг друга. И если иногда это не сказывается в атаке - допустим, Бакаев и Мирзов проводят хорошие матчи, а соперник позволяет им ярко действовать индивидуально, - то в обороне это сказывается практически всегда.
Проблема не в центральных защитниках - она выше
Это было заметно и в игре против "Ахмата". Комментатор "Матча" Денис Казанский искренне удивлялся, когда футболисты из Грозного испытывали серьёзные проблемы с преодолением центра поля. Особенно по флангам хозяева встречи проходили на треть соперника очень легко.
Естественно, когда на защитников выпадает больше нагрузки, они буду и чаще ошибаться. Здесь вряд ли следует пенять именно на уровень Григалавы и Беляева. Полузащитники должны куда более активно помогать им.
И да, к вопросу о слабой организации: оба гола "Ахмат" оформил с добивания, и оба раза для набегающих игроков оставались свободные пространства.
Что будет с командой дальше?
Черевченко не очень похож на человека, который будет строить что-то изящное, но не слишком стабильно работающее. Мы же помним его "Локомотив". Скорее всего, следующей весной "Арсенал" существенно изменится и свалится в более оборонительную игру.
Не хотелось бы, чтобы какую-то часть яркой самобытности команда теряла. Вылетит из премьер-лиги она в любом случае вряд ли, а вот ярких матчей ещё способна подарить очень много.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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