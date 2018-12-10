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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Игорь Черевченко: зачем отказываться от игры, которую ставил Кононов? Мы не садимся, играем в атаку
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Игорь Черевченко: зачем отказываться от игры, которую ставил Кононов? Мы не садимся, играем в атаку
Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко посетовал на несправедливость итога встречи после поражения от "Ахмата" (0:2).
- Тяжело в игру входили, во второ прибавили. Мы не заслуживали поражения. Мы сняли защитника, выпустили нападающего, второй гол уже не играл роли. Преимущества "Ахмата" я не видел, им больше повезло. Не понимаю, почему игрок соперника был ближе к мячу, чем наши игроки.
Отличается ли наш нынешний футбол от игры, которую ставил Кононов? Да нет, зачем отказываться? Сами видите, мы не садимся, играем в атаку, это даже не обсуждается, - сказал Черевченко в эфире канала "Матч Премьер"
- Тяжело в игру входили, во второ прибавили. Мы не заслуживали поражения. Мы сняли защитника, выпустили нападающего, второй гол уже не играл роли. Преимущества "Ахмата" я не видел, им больше повезло. Не понимаю, почему игрок соперника был ближе к мячу, чем наши игроки.
Отличается ли наш нынешний футбол от игры, которую ставил Кононов? Да нет, зачем отказываться? Сами видите, мы не садимся, играем в атаку, это даже не обсуждается, - сказал Черевченко в эфире канала "Матч Премьер"
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