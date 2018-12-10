Ильзат Ахметов: я не предал Киргизию, я наоборот хочу прославить свою страну

Лучший молодой игрок России, уроженец Бишкека Ильзат Ахметов рассказал о реакции на смену гражданства.- Писали.- Конечно, обидно, когда оскорбляют. Но я не принимаю близко к сердцу. Кто знает ситуацию, тот относится правильно. Я не предал, я наоборот хочу прославить свою страну, где я родился, – сказал Ахметов в выпуске видеоблога Евгения Савина "Красава".