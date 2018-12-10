Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Ильзат Ахметов: я не предал Киргизию, я наоборот хочу прославить свою страну

Лучший молодой игрок России, уроженец Бишкека Ильзат Ахметов рассказал о реакции на смену гражданства.

- Тебе писали, что ты променял страну, принял российское гражданство?

- Писали.

- Обидно?

- Конечно, обидно, когда оскорбляют. Но я не принимаю близко к сердцу. Кто знает ситуацию, тот относится правильно. Я не предал, я наоборот хочу прославить свою страну, где я родился, – сказал Ахметов в выпуске видеоблога Евгения Савина "Красава".

Теги: Ахметов ЦСКА Сборная России
Сегодня, 22:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.