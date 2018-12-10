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Суд рассмотрит апелляции Кокорина и Мамаева на продление ареста 18 декабря

Московский городской суд рассмотрит апелляции адвокатов Александра Кокорина и Павла Мамаева на продление ареста футболистов 18 декабря, сообщил представитель Тверского районного суда.

«Апелляционные жалобы защитников Мамаева П.К., Кокорина А.А., Кокорина К.К., Протасовицкого А.С. назначены в апелляционную инстанцию Московского городского суда на 18.12.2018 г», — цитирует представителя суда rns.online.

5 декабря Тверской районный суд Москвы продлил арест футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу, в также Александру Протастовицкому до 8 февраля.
Теги: Кокорин Мамаев
Вчера, 22:53
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#2  дзерве  е бу слонов (Вчера, 23:51)
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online
Болеет за:
«Ростов»
до 7 января!ура! и газинского к им с глушаковым!
сори но не каждому дибилу стать стрельцовым!


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http://darkoman.net/
Регистрация: 1.03.2010 [жалоба]
#1  yuri  спб (Вчера, 23:12)
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Где эта китайская морда ненужная никому.? Чиновники в подштанниках выбегали из кабинетов. Ужасная месть козлам и козлихам наступала моментально- без суда и следствия. Мессия был непреклонен , горело все что должно гореть.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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