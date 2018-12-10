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Артём Дзюба: если бы не VAR, в ворота испанцев не назначили бы пенальти. Введение системы 100% верное

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба сообщил, что он положительно относится к системе видеопомощи арбитрам (VAR).

«Введение VAR — это стопроцентно верное решение, потому что не будет непонятных голов, непонятных вердиктов. То есть всё будет честно. Что далеко ходить. Вот с Испанией был матч, и если бы не VAR, нам бы пенальти никогда в жизни не поставили. Серхио Рамос, Пике, Иско и вся остальная испанская команда подбегают к судье и начинают ему доказывать, что там руки не было. Уверен, что он бы их послушал, авторитетом бы задушили. А так как есть VAR, ребята – извините, даже если вы играете с русскими, пенальти будет, если было нарушение», — цитирует Дзюбу Чемпионат со ссылкой на программу «После футбола».
Теги: Дзюба Сборная России
Вчера, 23:00
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#1  дзерве  е бу слонов (Вчера, 23:50)
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Болеет за:
«Ростов»
абсолютно правильное решение.в матчах двух нормальых команд с мотивацией ,,а не в гипотической игре аммат-динамо,видиоповтор на динамику игры не влияит.


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Регистрация: 1.03.2010 [жалоба]
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