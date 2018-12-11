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Рашид Рахимов: неудовлетворен первой частью сезона - мы хотим большего

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов оценил выступление команды в осенней части чемпионата России.

После 17 туров грозненцы занимают в таблице РПЛ 8-е место.

"Когда возглавил команду, сказал тренерскому штабу, что если наберем до перерыва 21 очко – это будет неплохо (сейчас у "Ахмата" 23 очка). Нам не нравилось многое: атмосфера внутри команды, игра. Сегодня, анализируя прошедшие матчи, приходим к выводу, что определенный шаг в плане организации игры у нас уже есть.

Но удовлетворения нет, потому что хотим большего. Нужно стремиться к большему через тяжелую работу и борьбу. Ребята все прекрасно понимают, видят, что многие моменты им удаются. Но я, как тренер, пока не вижу стабильности. Стабильность – это признак класса команды", – цитирует Рахимова клубная пресс-служба.
Теги: Рахимов Ахмат
Сегодня, 09:07
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