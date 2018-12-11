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Магомед Даудов: во второй части сезона "Ахмат" станет еще сильнее и подарит много ярких игр

Президент "Ахмата" Магомед Даудов прокомментировал победу над "Арсеналом" (2:0) и подвел итоги выступления команды в осенней части чемпионата России.

"Так сложилось, что, побеждая соперников в выездных матчах, наша команда в нескольких турах не могла победить в родных стенах. Футболисты переживали по этому поводу и горели желанием порадовать болельщиков победой на "Ахмат-Арене" в заключительной игре года. Это им удалось.

Сегодня ребята сыграли дисциплинированно, строго соблюдая тренерскую установку, что дало результат. "Арсенал" в этом сезоне демонстрирует симпатичный, атакующий футбол. Желаю команде сохранить свой стиль и удачи в дальнейшем.

Особо рад за воспитанника Академии футбола "Рамзан" Садулаева. Выйдя на поле в конце матча, наш юный футболист принял участие в голевой атаке. Лучшего дебюта не придумаешь.

Если брать первую часть сезона в целом, то, конечно, мы могли рассчитывать на большее количество очков и место повыше в таблице. Но на это тоже были свои обстоятельства, такие как череда травм ведущих игроков. Команда у нас добротная, способная побеждать любого соперника. Войдут в историю клуба очередная победа над "Спартаком" в Москве, победа над "Краснодаром" на его поле.

Уверен, во второй части сезона команда станет сильнее и подарит нам много ярких игр. "Ахмат" – сила!" – написал Даудов в своем инстаграме.
Теги: Ахмат Даудов
Сегодня, 10:51
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