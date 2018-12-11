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"Ростов" зимой вернет из аренды полузащитника Александра Трошечкина, успешно выступавшего за "Авангард" в ФНЛ

Полузащитник Александр Трошечкин, принадлежащий "Ростову" проведет вторую часть сезона в премьер-лиге.

Первую половину сезона 22-летний россиянин провел в "Авангарде". Трошечкин сыграл в ФНЛ 14 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

"Игрок произвел впечатление на Валерия Карпина еще на летних сборах, которые он провел с "Ростовом". Однако в итоге тогда было принято решение отдать футболиста в аренду для получения игровой практики. Но в договоре был пункт о возможности возвращения Трошечкина в "Ростов" после первой части чемпионата. И сейчас ростовский клуб воспользовался этой опцией", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Р-Спорт
Теги: Ростов Авангард
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