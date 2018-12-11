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Луис Адриано - о возможном возвращении в Бразилию: это все слухи, я продолжу выступать за "Спартак" (видео)

Нападающий "Спартака" Луис Адриано опроверг слухи об уходе из московской команды.

"Правда состоит в том, что я являюсь футболистом "Спартака", у меня действующий контракт. Поэтому хочу заверить болельщиков в том, что вся эта информация, которая появляется в интернете, не более чем слухи. Я продолжу играть за "Спартак", защищая цвета нашего клуба. Хорошего Рождества и счастливого Нового года всем болельщикам "Спартака"!" — сказал Адриано.

Теги: Луис Адриано Спартак
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