Луис Адриано - о возможном возвращении в Бразилию: это все слухи, я продолжу выступать за "Спартак" (видео)

? Луис @LuizAdriano_9 Адриано опровергает слухи об уходе. pic.twitter.com/4Sqqk3Of4M — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 11, 2018

Нападающий "Спартака" Луис Адриано опроверг слухи об уходе из московской команды."Правда состоит в том, что я являюсь футболистом "Спартака", у меня действующий контракт. Поэтому хочу заверить болельщиков в том, что вся эта информация, которая появляется в интернете, не более чем слухи. Я продолжу играть за "Спартак", защищая цвета нашего клуба. Хорошего Рождества и счастливого Нового года всем болельщикам "Спартака"!" — сказал Адриано.