"Зенит" требует от "Милана" за Паредеса 35 миллионов евро

"Зенит" готов рассмотреть предложение от "Милана" по полузащитнику Леандро Паредесу, передает calciomercato.Сообщается, что петербургский клуб требует 35 миллионов евро за 24-летнего аргентинца. Сам футболист заинтересован в возвращении в Италию.Паредес перешел в "Зенит" летом 2017 года за 23 миллиона евро.