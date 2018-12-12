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"Зенит" требует от "Милана" за Паредеса 35 миллионов евро

"Зенит" готов рассмотреть предложение от "Милана" по полузащитнику Леандро Паредесу, передает calciomercato.

Сообщается, что петербургский клуб требует 35 миллионов евро за 24-летнего аргентинца. Сам футболист заинтересован в возвращении в Италию.

Паредес перешел в "Зенит" летом 2017 года за 23 миллиона евро.
Теги: Паредес Зенит Милан
Сегодня, 21:21
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#10  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 22:09)
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Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
Ты, утырок! Я никого лично старался не цеплять всегда, но раз тебе не терпится, то первый и последний раз тебе отвечу...Ты, гандон, не будешь мне рассказывать, что мне знать, а чего нет. Отвечать не затрудняйся. Общаться с таким говном не буду.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#9  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 22:01)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: zenit4ik
прям требует?

И правильно, наша собственность.

Ваша собственность это БАКЛАН арена за миллиарды а это человек гастарбайтер которому похер на вас.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#8  Blessing  Спб (Сегодня, 21:57)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit4ik
прям требует?

И правильно, наша собственность.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  sanyapytilin   (Сегодня, 21:50)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Dimon, педроши бывают очень дорогими, тебе ли не знать...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#6  utekay  Россия (Сегодня, 21:48)
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online
Болеет за:
«Зенит»
ну может за двадцатку и продадут...полюбому продавать нужно раз сам свинтить хочет, и Крана пусть заберёт


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 21:44)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, 35 - вряд ли, а 25 отдадут - к бабке не ходи. Плохо всё с Паредесом. Чемодан без ручки.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#4  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 21:32)
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online

прям требует?


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#3  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 21:27)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Неужели бывают такие дорогие передасы?
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 21:25)
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чего? Может 3 с половиной?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  кацо  sirop4ik (Сегодня, 21:23)
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
типа играть лучше стал?
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
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