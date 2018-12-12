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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Зенит" требует от "Милана" за Паредеса 35 миллионов евро
"Зенит" готов рассмотреть предложение от "Милана" по полузащитнику Леандро Паредесу, передает calciomercato.
Сообщается, что петербургский клуб требует 35 миллионов евро за 24-летнего аргентинца. Сам футболист заинтересован в возвращении в Италию.
Паредес перешел в "Зенит" летом 2017 года за 23 миллиона евро.
Сообщается, что петербургский клуб требует 35 миллионов евро за 24-летнего аргентинца. Сам футболист заинтересован в возвращении в Италию.
Паредес перешел в "Зенит" летом 2017 года за 23 миллиона евро.
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