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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Олег Кононов - о компромате на Глушакова: поверьте, я это даже не читаю
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед заключительным матчем группового этапа Лиги Европы против "Вильярреала" сказал, что даже не читает скандальные новости о капитане команды Денисе Глушакове.
– Уже перед третьим матчем Спартака в Лиге Европы в интернете появляется компромат на капитана Дениса Глушкова. Очевидно, что "Спартак" не может жить в безвоздушном пространстве, как это все влияет на команду?
– Вы сказали о компромате, да? Поверьте, я это даже не читаю. Готовимся к игре и не смотрим то, что нам не нужно для подготовке к игре.
"Спорт-Экспресс"
– Уже перед третьим матчем Спартака в Лиге Европы в интернете появляется компромат на капитана Дениса Глушкова. Очевидно, что "Спартак" не может жить в безвоздушном пространстве, как это все влияет на команду?
– Вы сказали о компромате, да? Поверьте, я это даже не читаю. Готовимся к игре и не смотрим то, что нам не нужно для подготовке к игре.
"Спорт-Экспресс"
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