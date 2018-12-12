Олег Кононов - о компромате на Глушакова: поверьте, я это даже не читаю

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед заключительным матчем группового этапа Лиги Европы против "Вильярреала" сказал, что даже не читает скандальные новости о капитане команды Денисе Глушакове.– Вы сказали о компромате, да? Поверьте, я это даже не читаю. Готовимся к игре и не смотрим то, что нам не нужно для подготовке к игре.