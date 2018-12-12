Новости партнеров

Олег Кононов - о компромате на Глушакова: поверьте, я это даже не читаю

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед заключительным матчем группового этапа Лиги Европы против "Вильярреала" сказал, что даже не читает скандальные новости о капитане команды Денисе Глушакове.

– Уже перед третьим матчем Спартака в Лиге Европы в интернете появляется компромат на капитана Дениса Глушкова. Очевидно, что "Спартак" не может жить в безвоздушном пространстве, как это все влияет на команду?

– Вы сказали о компромате, да? Поверьте, я это даже не читаю. Готовимся к игре и не смотрим то, что нам не нужно для подготовке к игре.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Глушаков
Сегодня, 21:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
#3  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 21:59)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
никакого уважения к нему

Согласен, тряпка а не тренер


--------------------
Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#2  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 21:43)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Приказано не трогать !


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 21:39)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
никакого уважения к нему


--------------------
Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.