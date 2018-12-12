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Алексей Сорокин: РФС попытается ускорить ответ от ФИФА по системе видеопомощи арбитрам

Российский футбольный союз (РФС) попытается ускорить получение типового договора от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) и Международной федерации футбола (ФИФА) по введению системы видеопомощи арбитрам (VAR) во внутрироссийских соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил член совета ФИФА Алексей Сорокин.

"Есть определенный срок, когда будет получен ответ от ФИФА по использованию системы видеоассистентов, который мы будем всячески ускорять. У нас еще масса вопросов по закрытию оргкомитета, есть определенные задержки. Ответ на этот вопрос находится в плоскости администрации", - цитирует Сорокина ТАСС.

Ранее клубы Российской премьер-лиги единогласно поддержали идею введения VAR со следующего сезона. Позже Калошин сообщил, что РФС возьмет на себя финансовые обязательства при использовании системы в отдельных матчах конца сезона-2018/19.
Теги: Сорокин
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