Алексей Сорокин: РФС попытается ускорить ответ от ФИФА по системе видеопомощи арбитрам

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:34
Агроном "Зенита": на состоянии газона проведение хоккейных матчей на" Газпром Арене" никак не скажется (2)
Агроном "Зенита": на состоянии газона проведение хоккейных матчей на" Газпром Арене" никак не скажется (2)
15:28
Адвокат Кокорина: если Саша не начнет тренироваться в ближайшее время, он может стать калекой (63)
Адвокат Кокорина: если Саша не начнет тренироваться в ближайшее время, он может стать калекой (63)
15:11
Сергей Кирьяков: показалось, что "Локомотив" не готов к матчам такого уровня и накала, как в Лиге чемпионов (2)
Сергей Кирьяков: показалось, что "Локомотив" не готов к матчам такого уровня и накала, как в Лиге чемпионов (2)
14:44
Дмитрий Парфенов: "Урал" способен на большее - мы должны хорошо подготовиться ко второй части сезона (3)
Дмитрий Парфенов: "Урал" способен на большее - мы должны хорошо подготовиться ко второй части сезона (3)
14:10
"Зенит" отправился в Чехию (1)
"Зенит" отправился в Чехию (1)
13:57
Серхио Рамос пропустит матч с ЦСКА (12)
Серхио Рамос пропустит матч с ЦСКА (12)
12:33
Педро Роша к "Вильярреалу" готов - эффектный гол бразильца на предматчевой тренировке (видео) (10)
Педро Роша к "Вильярреалу" готов - эффектный гол бразильца на предматчевой тренировке (видео) (10)
11:15
Шамиль Газизов: новый стадион "Уфы" будет рассчитан на 15-17 тысяч мест и с закрытой крышей (3)
Шамиль Газизов: новый стадион "Уфы" будет рассчитан на 15-17 тысяч мест и с закрытой крышей (3)
Алексей Сорокин: РФС попытается ускорить ответ от ФИФА по системе видеопомощи арбитрам
Российский футбольный союз (РФС) попытается ускорить получение типового договора от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) и Международной федерации футбола (ФИФА) по введению системы видеопомощи арбитрам (VAR) во внутрироссийских соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил член совета ФИФА Алексей Сорокин.
"Есть определенный срок, когда будет получен ответ от ФИФА по использованию системы видеоассистентов, который мы будем всячески ускорять. У нас еще масса вопросов по закрытию оргкомитета, есть определенные задержки. Ответ на этот вопрос находится в плоскости администрации", - цитирует Сорокина ТАСС.
Ранее клубы Российской премьер-лиги единогласно поддержали идею введения VAR со следующего сезона. Позже Калошин сообщил, что РФС возьмет на себя финансовые обязательства при использовании системы в отдельных матчах конца сезона-2018/19.
"Есть определенный срок, когда будет получен ответ от ФИФА по использованию системы видеоассистентов, который мы будем всячески ускорять. У нас еще масса вопросов по закрытию оргкомитета, есть определенные задержки. Ответ на этот вопрос находится в плоскости администрации", - цитирует Сорокина ТАСС.
Ранее клубы Российской премьер-лиги единогласно поддержали идею введения VAR со следующего сезона. Позже Калошин сообщил, что РФС возьмет на себя финансовые обязательства при использовании системы в отдельных матчах конца сезона-2018/19.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.