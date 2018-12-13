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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Валерий Карпин: не удивился, когда обратились из "Спартака"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил информацию о том, что к нему с предложением возглавить команду обращался "Спартак".
- Осенью на вас выходил "Спартак". Было приятно получить такое предложение?
- Обращались, да. И?
- Это признание того, что расставание с вами – ошибка?
- А если бы не обратились - не было бы такого признания? Мне кажется, результаты команды говорят сами за себя. Причем я не один год беру.
- Удивились, когда красно-белые вышли на связь?
- Если честно, не удивился.
- Почему не ушли - большой клуб, великолепные финансовые условия.
- Потому что уже работал в "Спартаке" и знаю, что это такое. Но главное в другом - руководство "Ростова" доверило мне команду, поверило в меня как в тренера и, считаю, что было бы неправильно на полпути бросать коллектив. Под ним имею в виду не только футболистов, а клуб в целом
"Спорт-Экспресс"
- Осенью на вас выходил "Спартак". Было приятно получить такое предложение?
- Обращались, да. И?
- Это признание того, что расставание с вами – ошибка?
- А если бы не обратились - не было бы такого признания? Мне кажется, результаты команды говорят сами за себя. Причем я не один год беру.
- Удивились, когда красно-белые вышли на связь?
- Если честно, не удивился.
- Почему не ушли - большой клуб, великолепные финансовые условия.
- Потому что уже работал в "Спартаке" и знаю, что это такое. Но главное в другом - руководство "Ростова" доверило мне команду, поверило в меня как в тренера и, считаю, что было бы неправильно на полпути бросать коллектив. Под ним имею в виду не только футболистов, а клуб в целом
"Спорт-Экспресс"
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