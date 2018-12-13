Валерий Карпин: не удивился, когда обратились из "Спартака"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил информацию о том, что к нему с предложением возглавить команду обращался "Спартак".- Обращались, да. И?- А если бы не обратились - не было бы такого признания? Мне кажется, результаты команды говорят сами за себя. Причем я не один год беру.- Если честно, не удивился.- Потому что уже работал в "Спартаке" и знаю, что это такое. Но главное в другом - руководство "Ростова" доверило мне команду, поверило в меня как в тренера и, считаю, что было бы неправильно на полпути бросать коллектив. Под ним имею в виду не только футболистов, а клуб в целом