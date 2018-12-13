Новости партнеров

Валерий Карпин: не удивился, когда обратились из "Спартака"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил информацию о том, что к нему с предложением возглавить команду обращался "Спартак".

- Осенью на вас выходил "Спартак". Было приятно получить такое предложение?

- Обращались, да. И?

- Это признание того, что расставание с вами – ошибка?

- А если бы не обратились - не было бы такого признания? Мне кажется, результаты команды говорят сами за себя. Причем я не один год беру.

- Удивились, когда красно-белые вышли на связь?

- Если честно, не удивился.

- Почему не ушли - большой клуб, великолепные финансовые условия.

- Потому что уже работал в "Спартаке" и знаю, что это такое. Но главное в другом - руководство "Ростова" доверило мне команду, поверило в меня как в тренера и, считаю, что было бы неправильно на полпути бросать коллектив. Под ним имею в виду не только футболистов, а клуб в целом

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карпин Ростов Спартак
Сегодня, 01:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(5)
#1  yuri  спб (Сегодня, 01:20)
  • 0
  •  (4)

Карп вырос как тренер и выглядит уже иначе чем раньше. Имеется понимание тактического рисунка. С средними игроками результат. Мотиватор ушел на другой план. Вышел солидный господин с бородкой и тросточкой. Правда. господа, все таки это И? -раздражает. Нет чтобы ляпнуть в эфир- Ну конечно, тода супер. Ан нет И ? Кот рявкнул на Карпа - что И? И вот случилась схватка кота и Карпа. Победителем конечно оказался кот.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.