Новости партнеров

Роман Бабаев рассказал о причинах отказа ЦСКА от участия в январском турнире в Катаре

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему армейский клуб отказался от участия в предсезонном турнире в Катаре.

"Мы обсудили с тренерским штабом такую возможность. Взвесили все за и против. Если бы мы дали своё согласие, межсезонная подготовка получилась бы несколько скомканной. А первый сбор особенно важен с точки зрения физики. Да и финансовые условия были не такими, чтобы лететь в Катар на два матча. Мы посчитали, что оно того не стоит", — передаёт слова Бабаева "Чемпионат".

Напомним, с 21 по 29 января следующего года в Катаре состоится турнир, организованный телеканалом "Матч Премьер". В турнире примут участие "Спартак", "Локомотив", "Зенит" и "Ростов".
Теги: ЦСКА Бабаев
Сегодня, 09:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(2)
#9  yuri  спб (Сегодня, 10:32)
  • -3
  •  (3)

Цитата: Сибирячок
И не выдёргивай из контекста слова , что бы оправдать правописание двоечника. Это неправописание. В одно слово.

И не поверите, кот плохо учился в школе . И по Русскому языку ему стояла твердая тройка с минусом, но ведь это не значит что кот еврей. Иные глянцевые получали пятерки по языку. И зачем-с ? Правописание, кот посмотрел на стул- живая душа иногда важнее.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 10:28)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Не до турниры , не до них кому-то

Не до турниров. Нам не до турниров.

И не выдёргивай из контекста слова , что бы оправдать правописание двоечника. Это неправописание. В одно слово.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 10:26)
  • -1
  •  (1)

Цитата: Сибирячок
Что это за слова? Может недотурниры?


Синьор, русский язык не негритянская пляска у костра. В нем вся ширь души и препинаний. Не до турниры , не до них кому-то . Вот и всё, сэр. Мне не нравится погода, но можно ли на неё злиться? Философский и риторический вопрос)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:19)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rigoletto
Все правильно. Нахрен эти не до турниры

а че вы тогда в нем участвуете?)


--------------------
Никогда такого не было, и вот опять.
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 10:16)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rigoletto
не до турниры

Что это за слова? Может недотурниры?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 10:15)
  • -5
  •  (5)

Цитата: Работяга
Понятное дело-когда денег немерено их и не считают.

Кот улыбнулся - нет, сэр, тут речь не о деньгах. А о том ,что сперва была курица, яйцо не может появиться само по себе. Футбол прежде всего для почитателей. Ваша позиция понятна мне. Понимаю, но не принимаю(с).


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 10:04)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
вы можете считать выгоду и дальше.

Понятное дело-когда денег немерено их и не считают.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 09:55)
  • -5
  •  (7)

Ну и куй с вами, грубо говоря. Будем сражаться с другими ради зрителей. А вы можете считать выгоду и дальше.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  rigoletto  Белгород (Сегодня, 09:42)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Все правильно. Нахрен эти не до турниры


--------------------
я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.