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Роман Бабаев: ЦСКА заработал около 350 млн рублей от проведения матчей ЛЧ в "Лужниках"

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о прибыли, которую получил клуб от проведения матчей ЛЧ в "Лужниках".

"У нас пока нет окончательных данных по кейтерингу и фан-шопу. Но уже можно говорить о приблизительной цифре в районе 350 миллионов рублей. Это предварительные цифры по билетной программе", - передаёт слова Бабаева "Чемпионата".
Теги: ЦСКА Бабаев
Сегодня, 10:59
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