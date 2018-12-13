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Валерий Карпин: амбиции "Ростова"? Нам нужно застраховать себя от вылета

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о задаче команды в текущем сезоне.

"Амбиции "Ростова"? Те же самые, что и перед началом сезона. Говорил уже, нам нужно набрать определенное количество очков, чтобы застраховать себя от вылета. Это как минимум. А дальше будем смотреть. С тех пор ничего не поменялось – идем от игры к игре.

Когда наберем необходимое количество очков для спасения, тогда и посмотрим. Самые смелые мечты? Как можно быстрее взять те самые 30 или 36 очков, которые позволяют рассматривать более высокие места", — сказал Карпин.

"СЭ"
Теги: Карпин Ростов
Сегодня, 12:21
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#2  ffora  russia (Сегодня, 13:27)
  • +1
  •  (1)

уважаю-четкие конкретные рассуждения а все требуют евролигу
Регистрация: 24.05.2016 [жалоба]
#1  yu.gnedash  г.Краснодар (Сегодня, 12:56)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Хоть бы Ростов не вылетел,жалко неплохая команда.
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
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