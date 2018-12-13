Валерий Карпин: амбиции "Ростова"? Нам нужно застраховать себя от вылета

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о задаче команды в текущем сезоне."Амбиции "Ростова"? Те же самые, что и перед началом сезона. Говорил уже, нам нужно набрать определенное количество очков, чтобы застраховать себя от вылета. Это как минимум. А дальше будем смотреть. С тех пор ничего не поменялось – идем от игры к игре.Когда наберем необходимое количество очков для спасения, тогда и посмотрим. Самые смелые мечты? Как можно быстрее взять те самые 30 или 36 очков, которые позволяют рассматривать более высокие места", — сказал Карпин.