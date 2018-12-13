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Абель Эрнандес: Чалов - лучший форвард России

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес подвел итоги матча с "Реалом" (3:0).

"Это была отличная победа. Вся команда проявила себя великолепно. Да, в Лигу Европы мы не квалифицировались. Но выиграть на "Бернабеу" все равно важно, это самая настоящая история!

Выход на замену? Это мой дебют в Лиге чемпионов! Крутое чувство, а победить "Реал" - еще круче. Для моей карьеры это что-то невероятное.

Игра Чалова? Федор - лучший форвард в России. Я абсолютно серьезно! Он еще так молод, но так много забивает. Ему пока не слишком доверяют в сборной, но он еще очень молод и у него вся карьера впереди", - цитирует уругвайца Sport24.
Теги: Эрнандес Чалов
Сегодня, 12:29
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#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 13:49)
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Болеет за:
«Локомотив»
Среди россиян да, у парня хорошая техника и поставленный удар, а отдать в ЦСКА есть кому.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 13:31)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну по факту он лучший среди россиян.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 13:10)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Возможно и лучший среди средних.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 12:33)
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ща бомжи прибегут со своим Заболотным...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
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