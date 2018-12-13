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Александр Кокорин: не буду отмечать Новый год - ёлку поставить и стол накрыть тут не разрешат

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, в настоящий момент пребывающий в СИЗО "Бутырка", поделился планами на новогодние праздники.

"Наверное, не буду отмечать Новый год, так как ложусь спать рано. Ёлку поставить и новогодний стол накрыть нам никто тут не разрешит, думаю, не только нам, а всем вообще.

Хочу сказать огромное спасибо, очень приятно, что такое количество людей переживает за меня. Мне хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы вы могли собраться полной семьёй за столом", — приводит текст письма Кокорина агентство городских новостей "Москва".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 12:41
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#11  liasport433   (Сегодня, 14:20)
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ценный урок , семью начал ценить.. я в армии тоже по пельмешкам с Оливье мечтал, пивасике и тд... а были одни чурки и казарма вонючих портянок =) ... тоже тогда помню пришел и все ценить начал , как дома оказывается хорошо =) мне кажется кокорин уже все понял, а вот на мамая срать...
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#10  avnik  море (Сегодня, 14:18)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Яamon
где - тут? кто-нибудь знает, где находится кокорин сейчас?


Где-то в теплых краях.. Там где ёлки не разрешат нет. ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#9  ajax101  Москва (Сегодня, 13:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Бедняжечка. Может сразу на зону, а там родственнички подсуетятся на счет елочки, шашлыка и крабов.
Как же его жалко, так подставили, так подставили.
blush


На зоне он до Нового года не доживёт. Не любят там дебилов.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#8  sparwik53  Виктор (Сегодня, 13:35)
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Болеет за:
«Спартак»
Не про елку надо думать. Вот вчера писали о возможности усугубления у тебя посттравматического состояния ноги, лучше купи тренажер, и этот подарок по месту заключения будет воспринят только положительно.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#7  nofrills  Москва (Сегодня, 13:24)
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Болеет за:
«Динамо» М
полной семьей за столом и тестю по башке стулом. вот это праздник !
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#6  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:19)
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Может сразу на зону, а там родственнички подсуетятся на счет елочки, шашлыка и крабов


ну, Кокорин- он хоть и Кокорин, но всё-таки не цапок. )))


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#5  gena26  Самара (Сегодня, 13:06)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
У параши поставишь
Регистрация: 10.08.2018 [жалоба]
#4  Яamon   (Сегодня, 12:55)
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Яamon
где - тут? кто-нибудь знает, где находится кокорин сейчас?

Девка, ты статью то прочитай, а не только заголовок. Понимаю, что для дефкиного ума букаф много, но там есть ответ на твой тупой вопрос. В Бутырке он.

это там так написано для общей массы. для долпойопов типа тебя в частности. я же спрашиваю, где он на самом деле. не знаешь ответ - не лезь, свинья тупорылая
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 12:52)
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Яamon
где - тут? кто-нибудь знает, где находится кокорин сейчас?

Девка, ты статью то прочитай, а не только заголовок. Понимаю, что для дефкиного ума букаф много, но там есть ответ на твой тупой вопрос. В Бутырке он.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 12:49)
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
где - тут? кто-нибудь знает, где находится кокорин сейчас?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 12:43)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Бедняжечка. Может сразу на зону, а там родственнички подсуетятся на счет елочки, шашлыка и крабов.
Как же его жалко, так подставили, так подставили.
blush


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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