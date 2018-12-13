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Абель Эрнандес рассказал о своем будущем в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес прокомментировал свое будущее в ЦСКА.

"Последний матч в ЦСКА? Нет, сегодня мой агент провел беседу с клубом. Точно останусь в ЦСКА по крайней мере еще на полгода. Постараюсь оставить всего себя на поле и принести ЦСКА как можно больше пользы. Я точно здесь до лета!" - цитирует Эрнандеса Sport24.
Теги: ЦСКА Эрнандес
Сегодня, 13:42
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#5  лад  USSR (Сегодня, 14:20)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Скорее всего пункт контракта с возможной травмированностью игрока будет продлен еще на полгода. Это нормально, игрок он качественный.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#4  CSKA085  Москва (Сегодня, 13:51)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anonymous
надо ЦСКА избавляться от него, зп большая, а толку ноль

до лета посмотрим на него,проявит себя и травм не будет-останется
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#3  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:50)
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online

Ну и хорошо. Чалова надо еще воспитывать. Рано почуствовал себя номером 1. Жадничает, пижонит.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#2  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:46)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Молодец !Здоровья !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 13:46)
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online

надо ЦСКА избавляться от него, зп большая, а толку ноль
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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