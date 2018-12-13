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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Суд оштрафовал и лишил Евгения Башкирова водительских прав за езду за рулем в нетрезвом виде
Суд вынес вердикт по делу полузащитника самарских "Крыльев Советов»" Евгения Башкирова, который в октябре был пойман за рулём в нетрезвом состоянии.
"Суд назначил гражданину Башкирову наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года", — приводит сообщение объединённой пресс-службы городских судов "Р-Спорт".
"Суд назначил гражданину Башкирову наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года", — приводит сообщение объединённой пресс-службы городских судов "Р-Спорт".
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