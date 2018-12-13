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Суд оштрафовал и лишил Евгения Башкирова водительских прав за езду за рулем в нетрезвом виде

Суд вынес вердикт по делу полузащитника самарских "Крыльев Советов»" Евгения Башкирова, который в октябре был пойман за рулём в нетрезвом состоянии.

"Суд назначил гражданину Башкирову наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года", — приводит сообщение объединённой пресс-службы городских судов "Р-Спорт".
Теги: Башкиров Крылья Советов
Сегодня, 13:55
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 14:08)
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Болеет за:
«Спартак»
Апелляцию подавай, Евгений Башкиров, полу-грамотные сотрудники ГИБДД протоколы и постановления о привлечении составить не могут без процессуальных ошибок. И обычно суд первой инстанции, как правило, мировой, на это внимание не обращает и штампует приговор. Но районный и особо городской, возвращает назад и "по сроку давности" это административное дело прекращается.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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