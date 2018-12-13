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"Спартак" наказан закрытием трибуны на ближайший матч РПЛ за кричалки фанатов в адрес Гилерме

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о наказании команд по итогам матча 17-го тура РПЛ "Спартак" — "Локомотив" (2:1).

"У нас есть материалы делегата и материалы СМИ об оскорблении вратаря "Локомотива" Гилерме по расовому признаку. На "Спартак" наложен штраф в размере 300 тысяч рублей, так как это рецидив. А также закрыта трибуна В, на ближайший домашний матч чемпионата России (игра с "Краснодаром")", — передаёт слова Григорьянца "Чемпионат".
Теги: Спартак Гильерме Локомотив
Сегодня, 14:10
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#3  stepanmlc   (Сегодня, 14:21)
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online
Болеет за:
«Спартак»
белого бразильца назвали обезьяной, где тут расизм ?
смертин чудак, в кдк дебилы


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#2  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 14:14)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Самое парадоксальное, что Гиля белый. это уже не расизм, а гоминидизм какой-то.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#1  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:14)
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online
Болеет за:
ЦСКА
И так вот потихонечку отучают народ от народного клуба.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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