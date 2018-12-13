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Павел Мамаев прислал жене письмо и цветы из СИЗО (фото)

Жена хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Алана получила цветы от своего супруга, находящегося в настоящее время под стражей в СИЗО "Бутырка".

Алана опубликовала в сторис инстаграма фотографию с цветами и открыткой.

Павел Мамаев прислал жене письмо и цветы из СИЗО (фото)
Теги: Мамаев
Сегодня, 15:19
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#4  liasport433   (Сегодня, 16:19)
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online

эх, купить каждый может особенно когда денег дохрена, взял бы из бумажек сделал бы розочки да отправил... вот это я понимаю хендмейд или как там называют, подарок своими руками... а это че.... не о чем!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:11)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Там на обратной стороне наверняка дописка - "а уйдешь от меня, придёт Глушаков с чехами и тобы пи*да".


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  Buiser812   (Сегодня, 15:59)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Дурак, надо было Боне отправить laughing


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 15:27)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
она тебе все равно не даст laughing


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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