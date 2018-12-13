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"Оренбург" проведет сборы в Турции

"Оренбург" в своем твиттере сообщил, что проведет три сбора в Белеке (Турция).

Подготовка начнется 10 января. Первый сбор будет длиться до 22 января. Второй этап подготовки стартует 27 января и заканчивается 7 февраля. Третий и заключительный – с 11 по 22 февраля.
Теги: Оренбург
Сегодня, 16:07
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