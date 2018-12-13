"Оренбург" проведет сборы в Турции

"Оренбург" в своем твиттере сообщил, что проведет три сбора в Белеке (Турция).Подготовка начнется 10 января. Первый сбор будет длиться до 22 января. Второй этап подготовки стартует 27 января и заканчивается 7 февраля. Третий и заключительный – с 11 по 22 февраля.