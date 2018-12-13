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У ЦСКА нет предложений по Чалову

У ЦСКА на данный момент нет предложений по нападающему Федору Чалову.

Более того, армейцы не планируют с ним расставаться в ближайшее время.

В матче с "Реалом" (3:0) 20-летний футболист забил гол и поучаствовал во второй голевой атаке. В нынешнем сезоне Чалов с 9 голами является лучшим бомбардиром чемпионата России. По данным transfermarkt, его трансферная стоимость сейчас составляет 5 миллионов евро. Контракт с москвичами рассчитан до лета 2020 года.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 16:13
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#4  diego milito 22   (Сегодня, 16:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не впечатлил "Реал", хотя там, в первую очередь смотрят на известность футболиста.
Поэтому, Фёдору есть, куда стремиться.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  Кир Мяс   (Сегодня, 16:44)
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online

Цитата: Blessing
Ждите, будут, просто Семак сейчас занят.

Зенит сейчас себе в атаку выбирает очередное бревно, сейчас в нашем чепме с бревнами туго, так что не удивлюсь, если это будет Зе Луиш
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 16:20)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ждите, будут, просто Семак сейчас занят.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 16:17)
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  •  (2)

Только если от Монако
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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