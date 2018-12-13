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Российские клубы в 2018 году заплатили посредникам 7 миллионов долларов комиссии

Российские клубы в 2018 году заплатили различным посредникам при трансферах игроков семь миллионов долларов в качестве комиссии, сообщает официальный сайт ФИФА.

6,9 миллиона было выплачено посредникам, которые представляли клуб, покупающий игрока, еще 0,1 миллиона - посредникам, представлявшим клуб-продавец.

Английские клубы заплатили почти 156 миллионов.
Сегодня, 16:48
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