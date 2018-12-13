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Софьян Ханни: мы доверяем Глушакову

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал появлявшуюся ранее информацию, согласно которой его партнёр по команде Денис Глушаков повлиял на голосование за звание капитана красно-белых, в котором в итоге вышел победителем.

"Конечно, мы поддерживаем Глушакова, он наш капитан. Мы ему полностью доверяем.

Денис повлиял на голосование за капитана? Впервые слышу об этом. Это невозможно. Не знаю, кто и зачем это говорит, но я не был удивлён, что большинство игроков проголосовали за Дениса. Он ведь уже был капитаном несколько лет, всегда выступал от имени игроков. Говорю вам, Глушаков – наш капитан, в решении команды не может быть сомнений", - цитирует Ханни "Чемпионат.сом".
Теги: Ханни Глушаков Спартак
Сегодня, 19:09
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